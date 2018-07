Xiaomi presenta gli smartphone Mi A2 e Mi A2 Lite

Annunciato in occasione di un evento organizzato dal produttore cinese a Madrid, lo smartphone Xiaomi Mi A2 offre un display 18:9 da 5,99 pollici, processore octa core Snapdragon 660, 4 o 6 GB di RAM, fino a 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore e batteria da 3.010 mAh, il tutto racchiuso all'interno di un telaio in alluminio. Il sistema operativo preinstallato è Android 8.1 Oreo in versione stock. Presentata anche la variante Mi A2 Lite più economica con schermo da 5,84 pollici, processore Snapdragon 625 e 4 GB di RAM. Il debutto di entrambi i modelli in Italia è fissato per l'8 agosto.