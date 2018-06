Xiaomi presenta la versione Global di MIUI 10

Prestazioni nell'utilizzo quotidiano, design dell'interfaccia, comparto sonoro e impiego dell'intelligenza artificiale per scattare ritratti: sono questi gli aspetti sui quali Xiaomi si è concentrata in particolar modo durante lo sviluppo della MIUI 10. L'edizione Global della ROM farà il suo debutto ufficiale a metà giugno in versione beta sugli smartphone delle linee Mi e Redmi del gruppo. Tra le novità più importanti spiccano le tecnologie Lock-Free Critical Path e Codependent Prioritizing che incrementano in modo notevole la reattività e le performance dei dispositivi.