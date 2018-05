Xiaomi presenta l’interfaccia MIUI 10

L'interfaccia della MIUI 10 è stata ottimizzata da Xiaomi per adattarsi al meglio ai form factor 18:9 e 19:9, nuovi standard per il mercato mobile, in particolare per quanto riguarda la gestione di più applicazioni in contemporanea ricorrendo al multitasking. Migliorano inoltre le performance fotografiche grazie all'impiego dell'intelligenza, il controllo dei dispositivi e delle apparecchiature integrate nelle smart home nonché il layout vero e proprio delle schermate. E per gli utenti cinesi è stata introdotta la Driving Mode da attivare quando ci si trova alla guida. MIUI 10 arriverà sotto forma di aggiornamento su oltre 30 smartphone del gruppo già in commercio.