Xiaomi Pocophone F1, video trailer

Xiaomi Pocophone F1 presentato nel video ufficiale pubblicato dalla nota casa produttrice cinese in occasione dell'annuncio: si tratta di uno smartphone Android dal design elegante in policarbonato e buon hardware, basato su uno schermo da 6,18 pollici, processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage e Android 8.1 Oreo a bordo. Presente un notch piuttosto largo, che ospita i sensori a infrarossi per il riconoscimento facciale.