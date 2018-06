Yahoo Mail: il nuovo client per browser mobile

Il servizio di posta elettronica Yahoo Mail si arricchisce di un nuovo client accessibile da qualsiasi dispositivo mobile, da qualunque postazione, direttamente all'interno del browser per la navigazione e senza richiedere il download di alcuna app. L'interfaccia è caratterizzata da uno stile pulito, quasi minimalista, con un tema chiaro e uno scuro in modo da adattarsi a qualsiasi situazione. Previsto il supporto a gesture come lo swipe laterale per archiviare i messaggi, il download degli allegati e la gestione delle conversazioni. Per accedere alla piattaforma è sufficiente digitare l'indirizzo mail.yahoo.com.