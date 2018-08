YUNEEC Mantis Q: drone pieghevole e intelligente

Meno di 500 grammi di peso, fino a 33 minuti di autonomia per il volo con la batteria in dotazione e velocità fino a 72 Km/h: YUNEEC Mantis Q è un drone pieghevole equipaggiato con una videocamera in grado di trasmettere le immagini e i video ripresi a risoluzione 4K e stabilizzati tramite gimbal allo smartphone con una latenza di soli 2 ms. È inoltre possibile interagire con l'unità mediante comandi vocali per eseguire in modo rapido e intuitivo azioni come il decollo, l'atterraggio o l'acquisizione di una fotografia. Il controller in dotazione copre un raggio che arriva a 800 metri in CE e fino a 1,5 Km in FCC.