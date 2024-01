Videocamera da esterno Wi-Fi: super CONVENIENZA!

Sei in cerca di un prodotto per sorvegliare il tuo spazio più importante? Ecco la videocamera da esterno Wi-Fi conveniente in super sconto! Parliamo di un prodotto che oggi Amazon propone al 17% con un aggiuntivo coupon di 7€ che la porta a costare solo 42,99€! Prodotto top con a bordo una batteria super longeva!

Ecco la videocamera di sorveglianza dal valore più elevato che puoi acquistare

Quando si cerca una buona videocamera da esterno Wi-Fi si tende a risparmiare. In questo caso, non solo potrai farlo, ma non rinuncerai a nessuna funzionalità.

Si tratta di un prodotto con sensore a 2k, visione notturna perfetta e rilevamento del movimento. Tutto quello che puoi chiedere da un prodotto di livello elevato, ma ad un prezzo molto concorrenziale.

La videocamera integra un sensore PIR per permetterti di rilevare i più minimi movimenti anche di notte: nessun falso allarme grazie al riconoscimento che effettua la telecamera attraverso il sensore da 2k. La visione notturna inoltre è garantita: il tutto grazie sia al sensore fotografico che al piccolo faretto flash integrato.

La videocamera risponde allo standard IP65 per quello che riguarda la resistenza all’acqua: nessun problema a lasciarla sotto la pioggia o le intemperie più estreme.

Le immagini catturate dalla videocamera da esterno Wi-Fi vengono salvate sulla SD che può essere montata a bordo o, ancor meglio, al cloud di ieGeek: in questo modo potrete riguardare le immagini catturate dalla videocamera nella modalità di sorveglianza.

Acquista subito questa fantastica videocamera da esterno Wi-Fi approfittando dello sconto del 17% unito al coupon di 7€ disponibile oggi su Amazon. Il prezzo? Solo 42,99€! Affrettati: l’offerta è limitata!

