Videocamera da interno a SOLI 22€? Ecco, la FURBATA del giorno su Amazon

Stai per lasciare casa per il ponte di Halloween, vero? Ma hai sempre paura dei ladri e non sai proprio come fare, vero? Beh, pensa che oggi ti porti a casa questa telecamera da interno a soli 22,16€, invece di 23,34€. Corri adesso su Amazon prima che possa davvero terminare nelle prossime ore.

Non dovrai più avere sempre paura dei ladri, oggi è finito quel brutto pensiero. Lo trovi su Amazon ad un prezzo top con tanto di sconto del 5%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare lo sconto ed aggiungerla al carrello. Al checkout ti risulterà scontata automaticamente.

Telecamera Wi-Fi Interno 2K, telecamera per animali domestici 360° con visione notturna, audio a 2 vie

Se qualcuno cercasse di entrare in casa lo vedresti immediatamente con questa. Oggi potrai davvero cambiare le cose, corri su Amazon e appofitta di questa telecamera davvero super mega economica!

Salva le immagini sul tuo smartphone tramite l’app mydlink o registra video in locale su scheda microSD, grazie allo slot integrato o nel cloud, grazie all’abbonamento mydlink in versione gratuita o a pagamento. Ascolta cosa succede nelle stanze e parla tramite il tuo dispositivo mobile.

Archivia video attivati ​​da movimenti e suoni per 24 ore con pacchetti di registrazione a pagamento opzionali che archiviano i video fino a un massimo di 30 giorni. La sezione Scene dell’app mydlink ti consente di accendere o spegnere facilmente più dispositivi e impostare avvisi di rilevamento quando sei a casa, fuori casa o mentre dormi.

I ladri verrano visti subito con questa. Basta problemi da adesso in poi grazie a questa telecamera. Corri ora su Amazon! Oggi, con sconto super del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.