Videocamera di sicurezza a SOLI 49€? Ecco, gli ultimissimi pezzi rimasti OGGI

Pure tu vuoi sempre controllare casa quando sei fuori o quando sei via per lavoro? Questa telecamera Wi-Fi fa al caso tuo. Oggi ti puoi portare a casa questa videocamera di Blick a soli 49€ , invece di 99,99€ . Corri subito su Amazon, prima che possa davvero finire.

Un modo davvero semplice e anche super smart per controllare la tua casa quando non ci sei, o quando sei in ufficio. Pensa che oggi la trovi con mega sconto del 51%. Ti basterà aggiungerla al tuo carrello e poi al momento del checkout, il prodotto risulterà scontato automaticamente.

Blink Outdoor, videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie

Un modo davvero smart per poter controllare sempre tutto ciò che succede in casa tua anche quando tu sei al lavoro o in vacanza. Se hai una casa grande, questa è perfetta.

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Grazie alla lunga durata della batteria, Blink Outdoor funziona fino a due anni con due batterie AA al litio (incluse).

Blink Outdoor è concepita per resistere agli agenti atmosferici e aiutarti a proteggere la tua casa all’interno o all’esterno, con il sole o con la pioggia.

Ricevi notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

Questa videocamera Wi-Fi è davvero la svolta per te e per casa tua. Avrai sempre tutto sotto controllo, corri ora su Amazon, prima che possa finire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.