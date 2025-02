Videocamera di sicurezza Blink: oggi la porti a casa a soli 25€ (-43%)

Goditi sempre la massima sicurezza casa, soprattutto se sei spesso fuori città, grazie alla Videocamera Blink Mini Pan-Tilt! Oggi è disponibile su Amazon a soli 25 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Videocamera Blink Mini Pan-Tilt: funzionalità e modalità di utilizzo

La Videocamera Blink Mini Pan-Tilt è un dispositivo di videosorveglianza che permette di controllare cosa succede in ogni stanza, da un angolo all’altro, con una vista a 360° dal tuo smartphone, tablet o dispositivo compatibile con Alexa.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie all’app Blink con la quale potrei effettuare una panoramica da sinistra a destra e inclinare il supporto verso l’alto e il basso. Inoltre questo gadget offre una visualizzazione sempre impeccabile con qualità HD di giorno e a infrarossi di notte.

In più, è possibile ricevere sempre avvisi di movimento in tempo reale sul tuo smartphone, così da poter intervenire o comunicare ovunque ti trovi in caso di ospiti indesiderati.

La configurazione, allo stesso tempo, è più semplice e veloce che mai tanto che avviene in pochissimi minuti: basterà collegare il dispositivo, connetterlo al Wi-Fi e seguire le istruzioni nell’app Blink.

Un’altra specifica di spicco è la sua compatibilità con Alexa: sfruttando dei semplici comandi vocali è possibile effettuare tantissime operazioni come guardare video HD in diretta, o attivare e disattivare la videocamera ogni volta che vuoi.

Oggi la Camera Blink Mini Pan-Tilt è disponibile su Amazon a soli 25 euro con un mega sconto del 43%. La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.