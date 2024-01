Videocamera di sicurezza Wi-Fi in SUPER SCONTO!

Al giorno d’oggi, la sicurezza domestica è diventata una priorità per molti. La videocamera di sicurezza Wi-Fi ieGeek 2K da interno e esterno rappresenta un’ottima soluzione per monitorare la propria casa in ogni momento. Attualmente disponibile su Amazon a 48,19€, con uno sconto del 5% e un coupon di 5€ da attivare prima dell’acquisto, questa telecamera è un vero best buy!

Monitoraggio e controllo: ecco la videocamera di sicurezza Wi-Fi ieGeek!

Uno dei punti di forza di questo prodotto è il fatto che sia wireless, non solo per la connettività, ma anche per la ricarica. Grazie alla batteria al litio ricaricabile incorporata, l’autonomia per mesi è garantita. Questo la rende estremamente comoda, permettendoti di installarla ovunque, senza preoccupazioni per cavi o fori da fare. Il modello in questione è persino compatibile con un pannello solare (non incluso).

A livello tecnico, questa videocamera di sicurezza Wi-Fi è equipaggiata da un chip HiSilicon di alta fascia e un sensore d’immagine CMOS SONY. Questo fornisce alla telecamera immagini e video di alta qualità, con una definizione 2K. La visione notturna a colori, supportata da LED, IR e faretti, assicura una visibilità eccellente fino a 15 metri anche in condizioni di scarsa luminosità.

La videocamera utilizza un sensore PIR per rilevare il movimento basandosi sulla temperatura corporea. Quando rileva un movimento, invia una notifica allo smartphone e registra automaticamente l’evento su scheda SD o cloud. La modalità di allarme con suoni e luci può essere attivata manualmente di giorno e automaticamente di notte per spaventare eventuali intrusi.

Questo modello è progettato per resistere a tutte le intemperie, grazie alla certificazione IP65.

La videocamera di sicurezza Wi-Fi ieGeek 2K da interno e esterno oggi è tua a soli 48,19€ grazie alla promo su Amazon che la sconta non solo del 5%, ma anche di ulteriori 5€ grazie al coupon che trovate direttamente sulla pagina di acquisto. Da comprare assolutamente se si è in cerca di maggiore protezione fuori e dentro casa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.