La videocamera di sorveglianza che DEVI comprare!

Se sei alla ricerca di una videocamera di sorveglianza a buon mercato, ecco il prodotto che fa al caso tuo. La telecamera Wi-Fi da Interno 2K è disponibile con un’offerta senza precedenti! Non solo beneficerai di uno sconto del 35% su Amazon, che riduce il prezzo a 39,99€, ma con l’uso del codice promozionale Q7IB59U9 avrai diritto a un ulteriore sconto del 50%, portando il prezzo finale a soli 19,99€! Questo significa che otterrai questo dispositivo con uno sconto complessivo del 68% sul prezzo originale.

La videocamera di sorveglianza da interni più economica che c’è!

La sicurezza della tua casa è importante, ma a volte i prezzi per implementarla impediscono ad alcuni utenti di migliorarla. Grazie al prodotto in offerta, che offre una risoluzione 2K e una visione notturna migliorata grazie a 8 LED IR integrati, potrai finalmente portare la sicurezza della tua abitazione ad un nuovo livello. Perfetta come telecamera per animali domestici o baby monitor, ti assicura immagini di alta qualità in ogni momento del giorno o della notte.

Dotata di connettività Wi-Fi e audio bidirezionale, la videocamera di sorveglianza facilita il controllo e la comunicazione con i tuoi cari o animali domestici. Che tu sia in casa o dall’altra parte del mondo, sarai sempre presente.

Con una rotazione di 360° e un’inclinazione di 110°, questo dispositivo è davvero versatile. Il monitoraggio remoto 24/7 ti consente di vedere ogni angolo della stanza in tempo reale. Inoltre, con una scheda SD da 64 GB inclusa, hai la libertà di archiviare i video secondo le tue necessità.

Resta sempre informato con funzioni di rilevamento del movimento e del suono. Riceverai notifiche in tempo reale direttamente sul tuo telefono ogni volta che la telecamera percepisce un’attività sospetta, garantendoti tranquillità in ogni momento.

La videocamera di sorveglianza è compatibile con Alexa e Google Assistant, permettendoti di gestire tutti gli aspetti del dispositivo con i classici comandi vocali. Inoltre, l’aggiunta di più telecamere tramite l’app Tuya ti permetterà di ottenere ancora più sicurezza in tutta la tua abitazione.

