Videocamera di sorveglianza con visione notturna di TP-Link a meno di 30 euro su Amazon

TP-Link ha lanciato la sua nuova gamma Tapo di dispositivi per la casa intelligente, e ciò include telecamere per interni ed esterni, una striscia luminosa a LED, una lampadina intelligente, un sensore di movimento e un sensore di ingresso. Abbiamo messo le mani sulla videocamera Wi-Fi per la sicurezza domestica Pan/Tilt Tapo C210, una smart cam per interni che registra video in Full HD, ha controlli meccanici di panoramica e inclinazione e un audio bidirezionale. È conveniente e facile da installare, infatti puoi trovarla su Amazon a soli 29,99€ invece di 39,99€.

Il gruppo obiettivo nero motorizzato offre 114 gradi di inclinazione e ospita sia uno slot per schede microSD che un pulsante di ripristino. Sul retro, un jack di alimentazione consente la ricarica tramite il cavo di alimentazione USB e l’adattatore CA inclusi. Ottieni anche un kit di montaggio per fissare la videocamera a una parete o a un soffitto, oltre a una guida all’installazione.

La fotocamera da 3 MP del C210 ha una risoluzione di 2.304 per 1.296 pixel e cattura video 2K a 15 fps. Presenta un microfono e un altoparlante per l’audio bidirezionale, una sirena integrata e un piccolo LED. Il LED lampeggia in rosso e verde durante la configurazione e diventa verde fisso quando la videocamera ha una connessione stabile. Se la funzione Allarme è attiva, il LED lampeggia in bianco quando la telecamera rileva un movimento. Quattro LED a infrarossi forniscono la visione notturna in bianco e nero.

Quando rileva movimenti, la telecamera ti avvisa e può specificare se una persona ha causato il trambusto. Per impostazione predefinita, il dispositivo memorizza localmente le registrazioni video di ogni evento su una scheda microSD (che non è inclusa). Tapo afferma che una scheda di memoria da 256 GB può memorizzare fino a 21 giorni di filmati. Ma puoi anche iscriverti a un piano Tapo Care per l’archiviazione online.

La videocamera utilizza una radio Wi-Fi a 2,4 GHz per connettersi alla rete domestica, insieme a qualsiasi dispositivo abilitato per Alexa e Google Assistant come Amazon Echo Show e Google Nest Hub. Sebbene siano disponibili una manciata di applet IFTTT per le lampadine Tapo, nessuna funziona con nessuna delle fotocamere Tapo. La fotocamera inoltre non supporta la piattaforma Apple HomeKit, né consente di creare alcun tipo di routine o scorciatoie, per non parlare delle automazioni che coinvolgono altri dispositivi Tapo. Almeno puoi creare routine Alexa e Google che possono coinvolgere una manciata di dispositivi connessi di terze parti. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.