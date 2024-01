Videocamera di sorveglianza D-Link: ti bastano appena 19€ per mettere in sicurezza la ta casa

La videocamera D-Link DCS-8300LHV2 è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per garantire la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio. Caratterizzata da caratteristiche all’avanguardia, come ad esempio il facile controllo tramite app, questa telecamera offre di fatto una serie di funzionalità sofisticate che garantiscono la tua tranquillità. Il tutto, sei libero di non crederci, senza spendere chissà quale cifra: su Amazon, ad esempio, oggi la prendi con appena 19€ incluse le spese di spedizione tramite i servizi Prime, grazie allo sconto del 53%. Una cifra irrisoria per un gioiellino simile.

Videocamera D-Link, semplice da gestire, sicura da usare (-53%)

La telecamera offre una risoluzione video Full HD (1080p) per immagini chiare e dettagliate, consentendo di monitorare gli ambienti con precisione. La visione notturna integrata consente di monitorare l’area circostante anche al buio, grazie ai LED infrarossi che forniscono una visione chiara in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale, la videocamera è in grado di rilevare in modo intelligente movimenti e suoni sospetti, fornendoti avvisi tempestivi tramite l’app mobile. La funzione di audio bidirezionale consente di comunicare in tempo reale con chiunque si trovi nell’area monitorata. Questo è utile per interagire con familiari, animali domestici o visitatori.

Puoi scegliere di registrare i video in modo sicuro sul cloud gratuito di mydlink o su una scheda microSD locale, offrendo opzioni flessibili per la memorizzazione dei dati. La telecamera supporta la crittografia di rete WPA3, garantendo una connessione sicura e proteggendo i tuoi dati da accessi non autorizzati.

La videocamera D-Link è una scelta ideale per chi cerca una camera di sicurezza completa con funzionalità avanzate. Monitora la tua casa o il tuo ufficio con tranquillità grazie a questa telecamera affidabile e intuitiva dal costo decisamente basso oggi su Amazon, ovvero appena 19€ incluse le spese di spedizione tramite i servizi Prime.

