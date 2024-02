Videocamera TP-Link in super sconto Amazon!

Sei in cerca di un prodotto per migliorare la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio? Ecco l’offerta che devi cogliere al volo! La videocamera TP-Link Tapo C420 oggi è in super sconto Amazon! Costa solo 83,99€ con il 7% di sconto. Le caratteristiche? Sensore 2K, sensore di rilevamento presenza PIR, flash integrato e visione notturna ottimale. Un prodotto con batteria a bordo in grado di rispondere a tutte le esigenze degli utenti.

La super videocamera TP-Link che tiene al sicuro ciò che ami

La sicurezza è molto importante. Ci sono situazioni in cui, purtroppo, viene sottovalutata. Per ovviare a questo problema e rispondere alle varie esigenze degli utenti, le aziende hanno da tempo iniziato a proporre sul mercato prodotti in grado di tenere al sicuro beni e persone.

Ecco quindi la videocamera TP-Link Tapo C420: un prodotto davvero interessante con batteria a bordo e connessione wireless.

Può essere utilizzata esclusivamente se abbinata all’HUB Tapo H200: un piccolo centro di sicurezza in grado di immagazzinare le immagini catturate dalla telecamera (o dalle molteplici telecamere) installate. Si tratta di una sorta di mini NVR che migliora l’esperienza d’uso del prodotto e permette di far durare a lungo la batteria della telecamera. L’HUB accetta infatti una microSD sulla quale registrare i vari eventi: si possono inoltre registrare tutti gli eventi anche sul cloud TP-Link. Si tratta di un servizio a pagamento, ma di ottima qualità.

Oltre alla sicurezza, le impostazioni che possono essere modificate permettono di personalizzare al 100% le specifiche di sorveglianza della telecamera.

L’applicazione per la gestione del sistema è molto intuitiva: funziona ovviamente anche da fuori casa. Riceverete sempre le informazioni su eventuali notifiche se il sistema rileverà intrusioni indesiderate. Il sistema inoltre è in grado di riconoscere il tipo di evento ed avvisarvi solo in caso di reale necessità.

Il prezzo di questa fantastica telecamera TP-Link Tapo C420 è davvero ottimo quest’oggi! Costa infatti solo 83,99€ grazie allo sconto Amazon del 7%. Approfittane subito e non te ne pentirai!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.