La videocamera YI per la sicurezza è in SALDO!

Nel panorama dei prodotti dedicati alla sicurezza domestica, la YI Home Camera 1080p è una delle opzioni più affidabili, ora più conveniente con un’offerta speciale di Amazon che la propone a soli 19,99€, grazie a uno sconto del 6%. Questa telecamera Wi-Fi da interno, compatibile con Alexa, è un dispositivo di sicurezza da avere assolutamente!

La sicurezza di casa è più semplice di quanto pensi

Con la risoluzione video Full HD, la YI Home Camera cattura immagini molto dettagliate. La sua lente grandangolare con zoom digitale 4x assicura una copertura molto estesa, mentre le luci LED infrarossi garantiscono una visione notturna eccellente, ideale per monitorare bambini o animali domestici anche nell’oscurità totale.

Questa telecamera distingue i vari tipi di movimento, catturando video fino a 20 fps. Rileva inoltre anomalie sonore in un range di 50 a 90+ dB. Informa l’utente per mezzo notifiche push in tempo reale sullo smartphone, con frequenza e sensibilità personalizzabili e quindi ti assicura di essere sempre al corrente di ciò che accade a casa o nell’ambiente che intendi monitorare.

La videocamera YI permette inoltre di interagire con familiari o animali domestici utilizzando la funzione audio bidirezionale. Il tutto è permesso dalla modalità Intercom o Vivavoce. Inoltre, se hai un Echo Show, puoi controllare la tua YI Home Camera con comandi vocali semplici, visualizzando il feed direttamente sul tuo dispositivo.

Essendo molto piccola e discreta, è l’accessorio perfetto non solo per monitorare case e uffici, ma anche garage e cantine. Grazie a lei sarai sempre certo che tutti i tuoi ambienti saranno al sicuro.

Con un equilibrio perfetto tra qualità e convenienza, la YI Home Camera 1080p è uno tra i prodotti più intelligenti per la tua sicurezza domestica. Aggiungila al carrello oggi stesso per approfittare dello sconto del 6% su Amazon che la porta a costare solo 19,99€. Comprala subito!

