Videocamere di sicurezza: l'offerta da non perdere!

La sicurezza è una cosa seria, ma a volte è necessario affidarla a prodotti semplici sia per gestione che per tipologia. Se l’esigenza è quella di videosorvegliare costantemente un’area statica, il prodotto giusto al quale affidarsi è senza dubbio una telecamera cablata. Ecco in sconto solo per oggi ben due YI Camera 1080p in colorazione bianca: un piccolo sistema di videosorveglianza davvero interessante. Il prezzo? Solo 42,49€ grazie allo sconto del 23% di Amazon e un ulteriore sconto del 15% offerto dal produttore. Una promozione da non perdere!

YI Home Camera 1080p

La sorveglianza è molto importante. Per quanto possano essere varie le esigenze, spesso la videosorveglianza è di supporto alla sicurezza di uffici e appartamenti. In molti quindi, per iniziare a capire come sfruttare al meglio le possibilità offerte dai vari sistemi di videosorveglianza, preferiscono affidarsi inizialmente a prodotti più economici per poi passare solo in un secondo momento all’acquisto di prodotti più costosi.

Per questa ragione, chi è in cerca di un sistema di videocamere semplici, ma molto efficaci, non può che considerare l’acquisto delle camere YI Home Camera 1080p. La promo di oggi prevede l’acquisto di due videocamere dal prezzo interessante viste le ottime prestazioni.

Si posizionano nei pressi di una presa di corrente e funzionano in modo davvero semplice ed efficace. Impostarle è facilissimo: basterà infatti collegarle con il cavetto in dotazione alla presa di corrente e impostarle tramite l’apposita applicazione per smartphone. In pochi semplici passi, si collegano al Wi-Fi e iniziano a sorvegliare la zona. In base alle proprie esigenze, possono essere configurate per rilevare moto e presenza di persone.

Entrambe possono ospitare una schedina micro-SD per mantenere in loco eventuali registrazioni di movimento. Possono tuttavia essere comodamente connesse al cloud di YI che mantiene direttamente online le registrazioni incriminate.

Il prezzo? Oggi è davvero contenuto: un pacco doppio di queste YI Home Camera 1080p costa solo 42,29€ su Amazon! Il prezzo così basso è dovuto dalla promo Amazon del 23% oltre che un ulteriore 15% di sconto garantito dal produttore. Non male eh? Acquistatele subito per non perdere l’offerta speciale!

