Videocitofono a batteria Ring a META' PREZZO: oggi lo paghi MENO DI 50 EURO

Per rendere davvero smart il citofono di casa ed avere l’ingresso sempre sotto controllo, prova il Videocitofono a batteria Ring! Oggi è disponibile su Amazon a soli 49 euro con uno sconto maxi del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione bomba, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Videocitofono a batteria Ring: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Videocitofono a batteria Ring è un gadget tech di ultima generazione che ti permette di avere sotto controllo l’ingresso di casa in ogni momento.

Innanzitutto è dotato di video in HD a 1080p che offre una visione notturna più nitida e funzioni che ti consentono di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori dal tuo telefono o tablet in qualunque luogo tu sia. Inoltre ti permette di rispondere alla porta ovunque ti trovi con il sistema audio bidirezionale, o in alternativa di risparmiare tempo utilizzando le risposte rapide per rispondere con un messaggio preselezionato.

Utilizzando questo dispositivo potrai, inoltre, ricevere notifiche istantanee direttamente sul tuo telefono quando qualcuno suona il citofono o quando viene rilevato un movimento all’esterno così da monitorare casa in qualsiasi momento.

L’installazione è davvero semplice in quanto basta collegare il videocitofono a batteria al wifi nell’app Ring e montarlo a parete utilizzando gli strumenti in dotazione. Può essere alimentato dalla batteria ricaricabile integrata o collegabile ai cavi del citofono esistente per un’alimentazione costante.

Oggi il Videocitofono a batteria Ring è disponibile su Amazon a soli 49 euro con uno sconto maxi del 50%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione bomba, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.