Videocitofono Bticino Easykit WiFi: tecnologia e sicurezza a portata di mano

La sicurezza domestica si evolve con il videocitofono Bticino 310913 EASYKIT WIFI, un dispositivo che unisce praticità e tecnologia avanzata per offrire un controllo completo degli accessi, anche a distanza. Proposto a un prezzo competitivo di 259,90€ su Amazon, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino, rappresenta una soluzione accessibile per chi desidera modernizzare l’ingresso della propria abitazione.

Il videocitofono di Bticino è in super offerta su Amazon

Questo kit monofamiliare si distingue per la semplicità di installazione, grazie alla tecnologia a due fili che elimina la necessità di interventi murari complessi. Tutti gli elementi essenziali sono inclusi nella confezione, rendendo il sistema pronto all’uso: una pulsantiera esterna resistente alle intemperie, un campanello, una telecamera di qualità e un monitor interno da 7 pollici a colori con vivavoce. Il design minimalista si adatta perfettamente a ogni stile abitativo, garantendo un’integrazione armoniosa.

Uno dei punti di forza di questo videocitofono è la connettività wifi integrata, che consente di gestire il dispositivo tramite un’app dedicata sul proprio smartphone. Questa funzione permette di rispondere alle chiamate e monitorare gli accessi anche quando si è lontani da casa, incrementando il livello di sicurezza. La telecamera offre immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurando una visione chiara in qualsiasi momento della giornata.

Il monitor interno si distingue per un’interfaccia intuitiva, progettata per semplificare l’accesso a tutte le funzionalità del sistema. Tra le caratteristiche più apprezzate, vi è la possibilità di espandere il kit per configurazioni bifamiliari, rendendolo ideale anche per piccoli condomini o abitazioni con più unità indipendenti.

Per chi desidera scoprire di più o approfittare dell'offerta, è possibile visitare la pagina dedicata su Amazon seguendo questo link.

