OFFERTA A TEMPO: Videoproiettore antipolvere a soli 149 euro!

Un videoproiettore è ideale per ingrandire le immagini che stiamo vedendo sul telefono, così da renderlo un piccolo cinema in casa. Il modello oggetto di questa offerta a tempo, però, va anche oltre, essendo pure antipolvere. Infatti, è chiuso in modo che non passi la polvere. Parliamo del videoproiettore SUREWHEEL, con 12000 LM 1080P Full HD, 4K, con connessione WiFi 6, Correzione 4P/4D, adatto ai sistemi operativi iOS, Android, Windows. E’ collegabile tramite HDMI, USB e AV. Ancora per poco lo paghi solo 149 euro, grazie allo sconto del 12%!

Videoproiettore antipolvere SUREWHEEL: le caratteristiche

Si tratta di un proiettore portatile completamente chiuso, che può efficacemente impedire alla polvere di penetrare nella macchina e prevenire la formazione di punti neri sulla proiezione. Ancora, l’utilizzo di un materiale LED speciale da 12000 lumen consente di visualizzare immagini con una luminosità uniforme, evitando situazioni di forte luminosità al centro e di oscurità periferica. Compatibile con video 4K, con una risoluzione nativa di 1080p e colori delicati, non teme la proiezione di video più dettagliati. Supporta da 50 pollici a 200 pollici con una distanza di proiezione da 1,5 m a 6 m.

E’ possibile effettuare la correzione trapezoidale ruotando orizzontalmente e verticalmente, nonché in senso orario e antiorario. Con la funzione di zoom, è possibile altresì ridurre la dimensione dell’immagine dal 100% al 50% utilizzando il telecomando senza spostare il videoproiettori. Il videoproiettore WiFi 6 è compatibile con i sistemi Window, IOS e Android. E’ altresì possibile agganciare il proprio altoparlante esterno tramite Bluetooth per ottenere un effetto audio più completo. E’ dotato di HDMI/ USB/ AV per poterlo connettere a cuffie, laptop, chiavette USB, PS5, PS4, TV Stick, telefoni, ecc.

Insomma, un videoproiettore magnifico, che ancora per poco lo paghi solo 149 euro, grazie allo sconto del 12%!

