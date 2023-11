Con soli 99 euro questo PROIETTORE trasforma il tuo smartphone in un Multisala!

Il videoproiettore GammaBai da 4K è ideale per proiettare le immagini dal tuo smartphone, da un notebook o da un tablet su una parete e vederle quindi molto grandi, in HD. Prevede connessione 5G/2.4G, WiFi, Bluetooth, 400 ANSI, supporto Audio Dolby. Compatibile con TV Stick, iOS e Android. Ora lo paghi solo 99,99 euro grazie allo sconto del 58%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Videoproiettore GammaBai: caratteristiche tecniche

Il Videoproiettore GammaBai ha un Design innovativo, dotato di messa a fuoco automatica e funzione di correzione trapezoidale a 4 punti (supporta orizzontale ±45°, verticale ±30°), riconosce automaticamente i cambiamenti di posizione e angolo. Risoluzione nativa Full HD 1080P, può decodificare direttamente video in 4K. 400 luminosità ANSI, colori chiari e vividi, ti regalano una festa visiva molto simile ad una sala cinematografica. Dotato di un chip WiFi 5G avanzato, che è più di 3 volte più veloce di altri WiFi 2.4G, la riproduzione di sorgenti video ad alta definizione non si blocca. Compatibile con HDMI/ USB/ uscita audio 3,5 mm/ Bluetooth/ TV stick/ PC/ laptop/ smartphone, collega l’USB, puoi leggere direttamente i file PPT/Excel/Word/PDF senza un computer.

E’ dotato altresì di due altoparlanti stereo integrati da 5 W integrati e supporta Dolby Digital, quindi non dovrai usare anche delle casse. Le dimensioni ridotte lo rendono portatile dove vuoi: 29 × 22 × 9,3 cm, anche grazie al peso di 2,2 kg. Ha anche una comoda maniglia nella parte superiore, che lo rende facile da trasportare e spostare. GammaBai offre 2 anni di garanzia per la manutenzione della macchina e un servizio post-vendita illimitato.

