Il CINEMA in CASA con questo videoproiettore Bluetooth a soli 186 euro!

Ultimea videoproiettore 4k: le caratteristiche

Il videoproiettore Ultimea vanta una Luminosità Brillante 700 ANSI, visualizza un’immagine FHD nativa a 1080p, utilizzando un pannello LCD di fascia alta e una tecnologia a cono di luce ottimizzata per offrire un’immagine nitida e chiara fino a 21.000 lumen. Grazie alla decodifica 4K e HDR10, offre ombre più dettagliate. L’uniformità di luminosità dell’80% consente al proiettore di ottenere una visibilità chiara anche in presenza di luce ambientale. Autofocus & Autocorrezione 6D-Trapezio: A differenza dei proiettori con correzione verticale di ±20°, è dotato di una telecamera AI integrata e di un potente chip che gli consente di eseguire l’autofocus e l’autocorrezione 6D-trapezio di ±50° in 3 secondi. La funzione di zoom consente di ridurre le dimensioni dell’immagine dal 100% al 50% senza spostare il proiettore.

Ancora, è dotato di un chipset WiFi avanzato per trasmissioni più stabili e veloci, eliminando meglio la sfocatura e l’instabilità delle immagini. Il Bluetooth integrato semplifica la connessione alla sound bar, all’altoparlante Bluetooth o allo smartphone. Proiettore per smartphone wifi bluetooth offre alti chiari e bassi profondi grazie al chip DSP. Basta una parete bianca per avere uno schermo da 150 pollici, per trascorrere una comoda serata al cinema in salotto o in camera da letto. Proiettore home cinema portatile consente di allestire un cinema all’aperto nel cortile, in giardino o su un balcone. Utilizza un USB per sincronizzare il tuo telefono iOS senza un ambiente Wi-Fi. Dimensioni ideali dello schermo consigliate 80″-100″ (2,48-3,11 m).

Il design ottico completamente sigillato protegge efficacemente dalla polvere, riduce i punti neri e garantisce una luminosità stabile. Il proiettore per smartphone 4K supportato è dotato di porte HDMI/USB/AV/Audio per collegarsi facilmente a telefoni iOS o Android, TV Stick, Switch e laptop. Apollo P40 proiettore cinema supporta la lettura dei seguenti tipi di unità: FAT, NTFS, FAT32.

Ultimea videoproiettore oggi lo porti a casa con soli 186,88 euro grazie allo sconto del 38%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

