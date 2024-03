Videoproiettore WiFi Bluetooth: oggi lo SCONTO è davvero RIDICOLO!

Vuoi guardare un film con la tua famiglia o con i tuoi amici e hai bisogno di un videoproiettore che possa essere adatto alle tue esigenze? Oggi su Amazon trovi con un’offerta a tempo uno dei migliori proiettori Wi-Fi Bluetooth presenti sulla piattaforma in termini di qualità/prezzo. La vera bomba del giorno è il doppio sconto con cui potrai acquistarlo: 19% già applicato sul prezzo più un entusiasmante Coupon del 40%, che fissa il prezzo finale a 96,73€!

Videoproiettore WiFi Bluetooth su Amazon: solo per oggi in doppio sconto

Parliamo di un videoproiettore di ottimo livello Full HD 1920 x 1080p, 8000 lumen di luminosità e in rapporto di contrasto che arriva fino a 10000:1. All’interno del dispositivo sono presenti dei chip di elaborazione digitale di fascia alta, i quali permettono di garantire una gamma di colori NTSC sempre di ottimo livello, con una qualità dell’immagine sempre chiara e nitida.

Questo fantastico videoproiettore ha anche una funziona schermo “specchio wireless“, la qual egli permette di connettersi mediante la connettività Wi-Fi a uno smartphone, indipendentemente che sia iOS o Android. Inoltre, supporta la funzione extender in uscita audio Bluetooth, supporto altoparlante Bluetooth e altoparlante incorporato da 10 W, per offrire un suono spaziale a 360°.

Da ogni angolazione potremo apprezzare un’immagine sempre nitida, godendo sempre e comunque della qualità che solo il Full HD, partendo da schermi che vanno dai 50″ ai 300″. E non solo, perché con la funzione “Zoom digitale” potremo anche ridurre le dimensioni dell’immagine dal 100% al 50%. Cosa stai aspettando? Acquista subito questo videoproiettore WiFi Bluetooth: lo trovi solo per oggi in doppio sconto su Amazon con un Coupon da paura!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.