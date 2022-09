Film, serie televisive, documentari, incontri sportivi, programmi TV: tutto questo rientra nell’enorme sfera dell’intrattenimento. Che sia attraverso una piattaforma di streaming o meno non fa differenza, l’importante è godersi questa esperienza di relax ed entertainment nel miglior modo possibile. Di opzioni per raggiungere questo obiettivo ce ne sono diverse, ma oggi te ne oggi voglio segnalare una che forse non hai mai preso in considerazione e che, una volta provata, ti farà pensare: “perché non ci ho pensato prima?”.

Ti parlo dello splendido proiettore smart realizzato da VIMGO, brand nato nel 2019 e che in pochissimo tempo è riuscito a ritagliarsi il suo spazio sul mercato a suon di prodotti hi-tech dal design ricercato e trendy.

VIMGO P10, il proiettore smart che rivoluziona l’home entertainment

Dato che a balzare subito all’occhio è il suo fantastico look, voglio partire proprio da qui.

Il P10 è distante anni luce da quegli orrendi proiettori che si vedono in giro (a casa, così come nelle scuole): gli angoli arrotondati, l’abbinamento del bianco e di un gradevole azzurro pastello e le scocche laterali con una trama che rimanda a quella di un tessuto lo rendono quasi un pezzo d’arredamento. Non c’è bisogno di nasconderlo quando non è in uso, è bello da tenere in vista, da mostrare. E poi è molto leggero (1,9 kg) e compatto (30,5 x 17,3 x 25,4 cm).

Infine, è importante sottolineare che è tutto sigillato, quindi non c’è alcun pericolo che la polvere si accumuli all’interno (principale causa di surriscaldamenti e di problemi al motore ottico).

Ma il VIMGO P10 non è solo bello da vedere. È infatti un concentrato di tecnologia che proietta immagini con una risoluzione nativa di 1080p ma che all’occorrenza si spinge fino al 4K. Puoi guardare la tua serie preferita su una superficie fino ad un massimo di 120 pollici (in merito alle dimensioni, puoi ovviamente fare affidamento alla correzione trapezoidale), con dettagli ricchi (HDR10) e colori brillanti e vivaci (300 ANSI). E per quanto riguarda la messa a fuoco? La puoi regolare direttamente dal telecomando utilizzando gli appositi pulsanti F+ e F-.

Sorprendete è anche l’audio con i due altoparlanti da 5 watt. Ma nel caso, puoi anche scegliere di collegare il proiettore ad un altoparlante Bluetooth esterno. A te la scelta.

Concludiamo con una feature su cui tanti altri prodotti della medesima categoria non possono contare. A far “girare” il tutto è una versione di Android 9.0 supportata dal processore MTK9269 e pensata appositamente per l’home entertainment, così puoi accedere rapidamente alle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Disney+ e Prime Video. Non manca ovviamente la possibilità di sfruttare il mirroring (anche AirPlay di Apple) o la connettività cablata tramite le porte HDMI e USB-A posizionate sul retro.



