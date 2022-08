Virus, malware e ransomware: cosa sono e come proteggersi

Virus, malware, ransomware: ne sentiamo parlare ogni giorno e sappiamo che sono pericolosi per i nostri dispositivi, poiché potrebbero infettarli causando furti di dati o malfunzionamenti. Ma cosa sono effettivamente? Quante tipologie ne esistono? E soprattutto: è possibile proteggersi in modo efficace?

Cosa sono i malware: i principali

Un malware è un programma creato appositamente per danneggiare macchine e sistemi informatici. Si tratta però di una definizione piuttosto generica: esistono infatti diverse categorie di malware, che nel tempo hanno assunto forme, caratteristiche e obiettivi – nonché nomi – completamente diversi tra loro. Il virus è il più noto tra i malware, spesso utilizzato per classificare generalmente software informatici malevoli. In realtà appartiene a una categorie ben specifica che si diffonde proprio come un virus vero replicandosi all’interno del disco rigido del computer.

Ci sono poi i Worm, che modificano il sistema operativo per diffondersi tramite la rete Internet, e i Trojan che prendono il proprio nome dal celebre stratagemma utilizzato da Ulisse nella mitologia. Si tratta di un malware che ha come scopo quello di creare un disturbo, un fastidio, ad esempio attraverso pop-up o cancellando i file dal PC. Non è in grado di diffondersi autonomamente e deve essere installato dall’utente sul sistema operativo. Per questo motivo spesso è mascherato da programma legittimo: un procedimento simile al funzionamento del famoso Cavallo di Troia, da cui il nome.

Poi ci sono gli Adware, ovvero software che mostrano pubblicità, e gli Spyware utilizzati per rubare dati e informazioni archiviati sul PC – compresi furto d’identità e prelievi non autorizzati. Più noti i Ransomware, particolarmente diffusi negli ultimi tempi, in grado di bloccare letteralmente il sistema e prendere in “ostaggio” tutti i dati salvati sull’hard disk. L’unico modo per “liberarli” (oltre a decriptare il malware) è pagare un riscatto tramite Bitcoin.

Meno noti i Bot – utilizzati per attacchi DDoS su larga scala –, Rootkit, Keylogger, Dialer e Scareware. Degno di menzione, pur non essendo un vero e proprio malware, è il fenomeno del Phishing, molto utilizzato in rete con l’obiettivo di sottrarre dati personali e denaro agli utenti.

Come proteggersi dai malware

Il miglior attacco è la difesa: perciò per proteggersi da malware, virus, ransomware e phishing è importante fare uso di un buon antivirus in grado non soltanto di neutralizzare le minacce, ma anche di prevenirle. Avast è tra le più note aziende leader nel settore della sicurezza informatica: in particolare il suo prodotto di punta, Avast Premium Security, è una suite studiata per la sicurezza multipiattaforma, da Windows a macOS fino ad Android e iOS.

Il software è in grado di rilevare qualsiasi tipo di minaccia: virus, malware, trojan, ransomware, oltre a identificare eventuali siti contraffatti o poco sicuri per contrastare il fenomeno del phishing. Include, inoltre, un pratico firewall che monitora costantemente il traffico sia in entrata e in uscita – e non manca nemmeno un password manager in cui conservare al sicuro le proprie credenziali.

Grazie alla promozione in corso, puoi risparmiare fino al 47% di sconto acquistando uno dei due piani disponibili: a 39,99 euro / anno limitato ad un solo PC Windows, oppure a 49,99 euro / anno per 10 dispositivi (compresi Android, iOS e macOS). Per accedere alla promozione o provarlo gratuitamente, ti rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto a questo link.

