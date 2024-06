VISIONE CINEMATOGRAFICA con Samsung TV da 75": oggi a 100 EURO IN MENO

Se vuoi organizzare una serata-cinema a casa con i tuoi amici, hai bisogno del televisore adatto! Ecco quello che fa per te: si tratta del Samsung TV Crystal UHD da 75″, oggi disponibile su Amazon a soli 799 euro con un mega sconto dell’11%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, sta per terminare!

Samsung TV Crystal UHD da 75″: casa tua come un cinema

Il Samsung TV Crystal UHD da 75″ è un vero e proprio gioiellino dotato di un Processore Crystal 4K con risoluzione 4K che offre sfumature vivide e realistiche così da garantire immagini impeccabili.

La smart tv garantisce una visione davvero cinematografica grazie a specifiche tecniche di livello elevato: con la qualità HDR le scene sono più nitide per seguire l’azione fin nei minimi particolari, invece Contrast Enhancer ottimizza profondità e colore, e Motion Xcelerator garantisce un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

Le funzionalità inerenti al lato sonoro sono altrettanto ineccepibili: innanzitutto l’audio surround 3D è sincronizzato con l’azione per un’esperienza mmersiva, Q-Symphony permette di armonizzare la soundbar e gli altoparlanti del televisore, mentre Adaptive Sound calibra tutti i suoni in base ai contenuti.

Il televisore risulta anche super slim e dalle cornici sottilissime, così da essere non solo funzionale ma elegante e stiloso, adatto a qualsiasi tipologia di arredamento.

