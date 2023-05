Visore Meta Quest 2 da 256 GB e Case V2 in offerta speciale su Amazon

Se hai deciso di entrare nel mondo della realtà virtuale per la prima volta, allora dovresti dare uno sguardo al visore Meta Quest 2 da 256 GB con incluso Dazed Oculus Quest 2 e Case V2 in offerta su Amazon a soli 516,29€ invece di 586,29.

Il Meta Quest 2 rappresenta un salto incredibile nel futuro dell’Intrattenimento digitale. Questo visore VR all-in-one offre un’esperienza di realtà virtuale di alta qualità, senza la necessità di un PC o console. La risoluzione del display è impressionante, fornendo immagini nitide e una sensazione di immersione incredibile.

L’hardware di alto livello del Meta Quest 2 assicura che tutti i tuoi giochi e app VR preferiti funzionino fluidamente, mentre l’ampio spazio di archiviazione da 256 GB permette di avere una vasta libreria di contenuti a portata di mano. Inoltre, il dispositivo supporta sia un’interazione con controller di movimento precisi, sia l’input tramite riconoscimento delle mani.

Il bundle include un Dazed Oculus Quest 2 Case V2, progettato appositamente per il Meta Quest 2. Questa custodia resistente e dal design elegante offre la massima protezione, senza sacrificare la portabilità.

L’acquisto del Meta Quest 2 include anche l’accesso alla vasta libreria di giochi e app VR di Meta, garantendo innumerevoli ore di divertimento. Da esplorazioni in ambienti stranieri, a partite sportive virtuali, c’è un’esperienza VR per tutti. Approfitta ora dello sconto dell’11% e acquistalo su Amazon ad un prezzo davvero vantaggioso. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.