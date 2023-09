Vivavoce per auto con bluetooth 5.0: rende smart QUALSIASI automobile, è da avere

Il vivavoce per auto AGPTEK con bluetooth 5.0 è un dispositivo versatile e pratico che ti consente di gestire le chiamate in auto in modo sicuro e senza distrazioni. Un compagno di viaggio ideale, che ti permette di rimanere in contatto con chi vuoi, senza però farti rischiare incidenti o altro, e che costa relativamente poco, appena 29€, grazie all’offerta Amazon. Sul noto sito di e-commerce, infatti, è scontato del 19% e con le spese di spedizione gratuite coi servizi Prime.

Vivavoce per auto con connessione bluetooth 5.0

Questo vivavoce utilizza la tecnologia Bluetooth 5.0 per una connessione stabile e di alta qualità con il tuo smartphone. Puoi connetterlo facilmente al tuo telefono in pochi secondi. Il vivavoce supporta i comandi vocali, tra cui Siri per dispositivi Apple e l’Assistente Google per dispositivi Android. Puoi effettuare chiamate, inviare messaggi e controllare le funzioni del telefono semplicemente usando la voce.

Il vivavoce è dotato di un altoparlante integrato che offre un volume sufficiente per ascoltare le chiamate in modo chiaro, anche in ambienti rumorosi. Puoi inserire una scheda TF (MicroSD) nel vivavoce per ascoltare la tua musica preferita durante il viaggio. È un ottimo modo per goderti la tua playlist senza dover manipolare il telefono. Una volta configurato, il vivavoce si connette automaticamente al tuo telefono quando entri in auto, senza bisogno di ulteriori passaggi di connessione.

Il design compatto e discreto si integra bene nell’abitacolo dell’auto senza ingombrare il cruscotto. La batteria integrata offre un’autonomia sufficiente per supportare diverse ore di conversazione o di ascolto della musica. Insomma, questo prodotto è una soluzione ideale per chiunque desideri gestire le chiamate in auto in modo sicuro e comodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.