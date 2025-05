Vivi il cinema a casa tua con la smart TV di Hisense da 40"

Hisense 40E43KT, una smart TV che coniuga funzionalità moderne e un prezzo accessibile, rappresenta una scelta interessante per chi cerca un dispositivo di qualità senza superare il proprio budget. Disponibile a un prezzo scontato di 222,99 euro, si distingue per il suo equilibrio tra prestazioni e convenienza, con uno sconto attuale del 17% rispetto al prezzo originale.

Smart TV di Hisense: perfetta per il tuo intrattenimento domestico

Il modello Hisense 40E43KT si presenta con una risoluzione HD su un pannello LCD da 40″ che offre immagini nitide e ben definite. Grazie al design moderno e alle cornici sottili, il televisore si integra armoniosamente con l’arredamento, massimizzando al contempo l’area visiva.

Dal punto di vista tecnico, il televisore è equipaggiato con un Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, garantendo piena compatibilità con gli standard di trasmissione digitale terrestre e satellitare. Per gli appassionati di videogiochi, la modalità Game Mode è un punto di forza, in grado di ridurre la latenza e migliorare l’esperienza di gioco. L’interfaccia utente è gestita dal sistema operativo VIDAA U6, noto per la sua semplicità e fluidità, che supporta anche i comandi vocali tramite Alexa.

La connettività Wi-Fi integrata consente l’accesso diretto alle principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e RaiPlay, trasformando la Hisense 40E43KT in un vero centro di intrattenimento digitale. Sul fronte audio, la tecnologia DTS X offre un’esperienza sonora avvolgente, mentre il doppio jack audio amplia le possibilità di connessione con dispositivi esterni. Le porte HDMI 2.0 assicurano collegamenti ottimali con console di gioco e altri apparecchi multimediali. La certificazione lativù rappresenta un ulteriore valore aggiunto, garantendo la piena compatibilità con i principali servizi televisivi italiani.

