Vivi il cinema a casa tua con la smart TV di Hisense da 65": oggi in promozione per poche ore

Hisense 65U72NQ rappresenta una scelta di grande valore per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico senza rinunciare a tecnologie di fascia alta. Disponibile a un prezzo promozionale di 799 euro, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino, questo televisore da 65 pollici combina innovazione e prestazioni in un design raffinato.

La smart TV che devi comprare oggi: è di Hisense e costa pochissimo

Il cuore tecnologico del modello è la combinazione tra il pannello Mini-LED PRO e la tecnologia QLED, una sinergia che garantisce neri profondi, contrasti elevati e una resa cromatica straordinariamente vibrante. La risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160 pixel) si accompagna al supporto per le tecnologie Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive, che ottimizzano luminosità e contrasto in base all’ambiente, offrendo un’esperienza visiva immersiva e dettagliata.

Tra le caratteristiche tecniche da non sottovalutare troviamo anche il Local Dimming, che suddivide lo schermo in zone di controllo indipendenti per migliorare ulteriormente il contrasto, e il supporto per il controllo tramite app mobile, una funzione utile per chi preferisce gestire le impostazioni direttamente dallo smartphone.

Per gli appassionati di gaming, l’Hisense 65U72NQ si distingue grazie alla modalità Game Mode PRO e a un refresh rate di 144Hz, che assicurano una fluidità eccezionale e tempi di risposta ridotti. Questo rende il televisore una scelta ideale non solo per i cinefili, ma anche per i videogiocatori più esigenti.

Il lato smart del dispositivo è gestito dalla piattaforma VIDAA U7, progettata per un utilizzo intuitivo e per offrire accesso rapido alle principali app di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Inoltre, l’integrazione con Alexa e la compatibilità con AirPlay 2 ampliano le possibilità di controllo vocale e di condivisione dei contenuti, garantendo una perfetta sinergia con dispositivi Apple e Android.

Con queste specifiche e il prezzo attuale, l’Hisense 65U72NQ si pone come un’opzione eccellente per chi cerca una TV che combini qualità d’immagine, funzioni smart e un’attenzione particolare al gaming. Scopri di più sull’offerta e le caratteristiche tecniche per capire perché questo modello potrebbe essere il prossimo protagonista del tuo salotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.