Vivi il cinema a casa tua con la smart TV di Hisense (oggi in super sconto)

Scopri il nuovo televisore smart Hisense TV 40E53QT, una soluzione che combina tecnologie avanzate e design compatto per arricchire la tua esperienza di intrattenimento domestico.

Compra adesso la smart TV del momento di Hisense

Il modello si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendolo una scelta interessante per chi cerca una Smart TV performante senza spendere una fortuna. Il prezzo di listino è di 329 euro, ma è attualmente disponibile a 279 euro, offrendo un risparmio significativo per un prodotto di questa categoria.

Con uno schermo da 40 pollici, il Hisense TV 40E53QT sfrutta la tecnologia QLED, garantendo una qualità dell’immagine superiore. La risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), combinata con il supporto HDR10, consente di apprezzare dettagli nitidi e una gamma cromatica estesa, sia nelle scene più luminose che in quelle più scure. Un aspetto che rende questo televisore ideale per gli amanti del cinema e delle serie TV.

Un altro punto di forza è il sistema operativo VIDAA U8, che permette l’accesso a oltre 1000 applicazioni, tra cui piattaforme popolari come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. La compatibilità con Alexa rende il controllo vocale delle funzioni principali un’esperienza semplice e intuitiva. Per i gamer, la modalità ottimizzata riduce la latenza, migliorando la fluidità del gioco.

Dal punto di vista audio, il supporto a Dolby Atmos offre un suono avvolgente, trasformando ogni contenuto in un’esperienza immersiva. Inoltre, la compatibilità con il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 garantisce la ricezione dei canali in alta definizione secondo gli standard più recenti.

In sintesi, il Hisense TV 40E53QT rappresenta un’opzione valida per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento senza rinunciare a tecnologie di ultima generazione. Scopri tutti i dettagli e le offerte disponibili su questo modello e acquistalo subito a soli 279,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.