Vivi il cinema a casa tua con la smart TV di TCL da 55" (oggi in super sconto)

Questa smart TV è una soluzione interessante per chi desidera migliorare l’esperienza di intrattenimento domestico senza spendere una fortuna. Grazie a un sconto del 40%, è attualmente disponibile a 299 euro, un prezzo che rappresenta un risparmio significativo rispetto al listino originale di 499,90 euro. È di TCL e vanta una dimensione esagerata di 55″.

La smart TV di TCL che non ti aspetti

Questa Smart TV si distingue per il pannello da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, capace di offrire immagini dettagliate e colori vividi. Il supporto a formati HDR avanzati, come HDR10, HLG, HDR10+ e Dolby Vision, garantisce una qualità visiva superiore, adattandosi a qualsiasi tipo di contenuto. Scene luminose e scure vengono riprodotte con precisione, offrendo un’esperienza visiva che non delude.

Un altro punto di forza è il comparto audio. La tecnologia Dolby Audio crea un suono avvolgente, trasformando ogni stanza in una sala cinematografica. Questo rende il modello ideale non solo per film e serie TV, ma anche per i videogiochi. A tal proposito, la modalità Game Master 2.0, con supporto HDMI 2.1 e ALLM (Auto Low Latency Mode), ottimizza le impostazioni per un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

La piattaforma Google TV integrata rappresenta un ulteriore vantaggio, offrendo un’interfaccia intuitiva per accedere a tutte le principali app di streaming. La compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa consente di controllare il dispositivo tramite comandi vocali, aggiungendo un tocco di praticità alla gestione quotidiana.

Con un costo di 299 euro, questa Smart TV rappresenta un’opportunità imperdibile per chi vuole aggiornare il proprio sistema di intrattenimento senza compromessi sulla qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.