Vivi il cinema a casa tua con la smart TV TCL 65Q10B con tecnologia Mini LED e QLED Pro

TCL 65Q10B: un concentrato di tecnologia Mini LED che conquista per qualità e prezzo. Questo televisore da 65 pollici rappresenta un’ottima scelta per chi desidera prestazioni di alto livello senza affrontare spese eccessive. Oggi costa 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Smart TV di TCL: Best Buy a questo prezzo

Con un pannello Mini LED di sesta generazione, il TCL 65Q10B porta sul mercato un’innovazione capace di trasformare l’esperienza visiva. Grazie alle sue 1344 zone di oscuramento locale, offre un controllo accurato della retroilluminazione, garantendo neri profondi e contrasti che valorizzano i contenuti HDR. A completare il quadro c’è il pannello QLED Pro, che riproduce oltre un miliardo di colori con una purezza cromatica duratura, merito della tecnologia Quantum Dot Pro di ultima generazione.

Per chi cerca una qualità d’immagine superiore, il supporto allo standard 4K HDR Premium 3300 assicura dettagli nitidi e realistici. Inoltre, la frequenza di aggiornamento nativa di 144Hz, abbinata alla tecnologia Motion Clarity Pro, elimina sfocature e tremolii, rendendo questo modello ideale per scene dinamiche, che si tratti di eventi sportivi o sessioni di gaming.

Il TCL 65Q10B si distingue anche per la sua compatibilità con i principali formati HDR, tra cui Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Vision IQ. Quest’ultima tecnologia adatta la qualità dell’immagine in base alla luce ambientale, ottimizzando ogni scena in tempo reale. Gli appassionati di videogiochi troveranno nel Game Master Pro 3.0 un alleato prezioso, con funzionalità come HDMI 2.1, VRR a 144Hz e FreeSync Premium Pro, per un gameplay fluido e reattivo.

Il comparto audio non è da meno: il sistema Onkyo 2.1.2, con supporto Dolby Atmos, garantisce un suono avvolgente e potente, perfetto per film e musica. Gli altoparlanti stereo e il subwoofer integrato completano un’esperienza audiovisiva di alto livello. Grazie all’integrazione di Google TV, il TCL 65Q10B offre un accesso semplice e intuitivo a piattaforme di streaming e applicazioni, con il supporto per Google Assistant, Alexa e AirPlay2.

Scopri di più sul TCL 65Q10B e lasciati sorprendere dalla sua tecnologia avanzata. Questo modello dimostra che qualità e innovazione possono andare di pari passo con un prezzo accessibile, rendendolo una scelta intelligente per chi desidera un’esperienza di intrattenimento senza compromessi. Costa 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

