Vodafone: ecco come avere la PlayStation 5, ORA

Cercavi la tua console dei sogni per Natale ma non l’hai trovata? Forse non sapevi che puoi acquistare la PlayStation 5 con Vodafone insieme ad un gioco e ben due Gift Card da 35 euro l’una, utilizzabili nel PS Store.

Vodafone: ecco come avere la PlayStation 5

Per acquistare a rate la PS5 con l’operatore rosso bisognerà acquistare anche la sua promo di punta denominata Family Plan. L’offerta all-inclusive comprende internet a casa in FTTH con velocità massima fino a 2.5 Gigabit al secondo, Modem incluso con Wi-Fi 6 e Optimizer, chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso oltre ad una SIM con minuti, SMS e Giga senza limiti. Tutto questo ad un prezzo comprensivo di 34,90€ al mese. La rata della vostra console è di 24,90 euro al mese per 24 mesi. Facendo due calcoli, dunque, la combo per portarvi a casa la console introvabile ammonta a 59,89 euro ogni mese.

Il bundle include oltre alla PlayStation anche il gioco Good of War Ragnarok e due Gift Card da 70 euro complessivi da usufruire nel PS Store. La promozione Family Plan oltre al bundle che abbiamo visto poco fa include anche ben 4 mesi dei pacchetti Entertainment e Cinema di NOWTV.

In alternativa, l’operatore ex Omnitel offre la possibilità di acquistare altri prodotti come l’Xbox Series X, Series S oppure il Nintendo Switch. A seconda della console scelta, varia anche la rata mensile.

Costi ed altro

Il costo iniziale per acquistare a rate la PlayStation 5 con Vodafone è completamente azzerato. Inoltre, c’è un contributo di attivazione pari a 5 euro che è già incluso nel costo mensile della promozione scelta.

