Vodafone Giga Speed: GIGA portatili da 9,99€

Le PROMO Giga Speed Plus di Vodafone sono state create ad hoc per venire incontro alle esigenze dei nomadi digitali che lavorano ONLINE in mobilità.

Queste tariffe hanno un prezzo di partenza che non supera i 9,99 euro euro al mese.

Giga Speed Plus: ecco le soluzioni di Vodafone

Le promozioni che vedremo tra un attimo fanno parte della famiglia Giga Speed Plus dell’operatore rosso. C’è la possibilità di scegliere tra la versione in ricaricabile oppure quella in abbonamento. Le tariffe possono essere acquistate in completa autonomia qui.

Le due promozioni in abbonamento, disponibili rispettivamente a 11,99 euro e 19,99 euro mensili, prevedono 50 Giga di internet oppure 100GB alla massima velocità. Per quanto concerne la versione ricaricabile, esiste la Giga Speed 20 con 20GB di internet e la Speed 50. In questo caso il prezzo iniziale parte da 9,99€ ed arriva a 13,99€.

Le soluzioni per navigare in mobilità sono disponibili sia ONLINE che nei Negozi Vodafone. La spedizione della SIM è completamente gratuita.

Costi ed altro

Il contributo iniziale per attivare una delle promozioni che abbiamo visto sinora dipende dal tipo di contratto scelto. Per la versione ricaricabile è previsto un costo iniziale di 10 euro una tantum. Per le tariffe in abbonamento, invece, il costo è di 5 euro.

La spedizione della SIM Dati non ha alcun costo ed è completamente a carico di Vodafone. Inoltre, le promozioni possono essere richieste anche per i già clienti. In questo caso il contributo di cambio promo è di 19€.

