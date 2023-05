Vodafone Internet Unlimited V-Max: massima potenza e velocità a casa tua

Vodafone V-MAX è l’offerta che ti permette di avere internet a casa fino a 2.5 Gbps in FTTH con Vodafone Station, la nuova stazione Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer che migliora la copertura in tutta la casa, con minor rischio di interferenze con le reti dei vicini, fino a 120 device e con prestazioni superiori in termini di durata delle batterie e in ambito gaming.

Inoltre, con Vodafone V-MAX hai incluso il servizio Rete Sicura Family, che ti protegge da virus e siti dannosi e ti offre la funzione di Parental Control per una navigazione sicura anche per i bambini.

E se vuoi aggiungere una SIM 5G per il tuo smartphone con minuti, SMS, giga illimitati alla massima velocità, puoi scegliere l’offerta Family Plan V-MAX, che ti offre tutto questo a un prezzo vantaggioso.

Gli altri vantaggi di Vodafone V-MAX

Con Vodafone V-MAX hai anche il servizio Sempre Connessi, che ti offre la possibilità di ricevere una chiavetta con 50 GB di traffico dati al mese e con la possibilità di ricevere ed effettuare chiamate grazie alla SIM dati della tua linea fissa. In pratica avrai una rete 4G di riserva in caso di necessità.

E se vuoi ottimizzare ancora di più la tua rete Wi-Fi in casa, puoi richiedere il servizio di certificazione del Wi-Fi, tramite il quale i tecnici Vodafone verificheranno l’efficienza della tua connessione e ti forniranno un Super WiFi Extender con 1€ in più al mese per aumentare la copertura della rete nell’ambiente domestico.

Come vedi, Vodafone V-MAX è l’offerta che ti offre il massimo della fibra, con una connessione veloce, stabile, sicura e sempre attiva. E il prezzo? Solo 32,90 euro al mese, con attivazione gratuita e modem incluso. Un’offerta imperdibile, che ti consente di risparmiare e di goderti il meglio della tecnologia.

