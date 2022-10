Vodafone Red Max: la PROMO Under 25 in 5G a meno di 10 euro mensili

Red Max è PROMO generazionale di Vodafone che offre il 5G e ben 100 Giga di internet mensili. Tutto questo ad un prezzo inferiore ai 10 euro al mese e senza vincoli contrattuali.

Inoltre, ci sono anche a scelta 3 mesi di NOW Entertainment oppure 20€ da spendere sullo PlayStation Store.

Vodafone Red Max: i dettagli della PROMO Under 25

La tariffa in questione prevede la bellezza di 100 Giga di traffico dati anche in 5G, minuti senza limiti e verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali, SMS illimitati e minuti sempre senza limiti verso tutti i numeri dell’Unione Europea. Tutto questo a soli 9,99 euro mensili.

L’offerta prevede l’addebito mensile su conto corrente o carta di credito. Il rinnovo automatico offre la gratuità del Vodafone Club, il programma fedeltà dell’operatore rosso che aggiunge 10 Giga mensili alla proprio offerta.

Inoltre, è possibile accedere a sconti dedicati grazie ai partner disponibili. Un altro servizio incluso con Smart Pay è il 5G Priority Pass che in sostanza permette di navigare alla massima velocità anche quando la rete è congestionata.

Sia nella versione ricaricabile che nella variante con addebito automatico sono previsti il Chiamami e Recall, la Segreteria Telefonica ed il 414 utile per verificare il credito residuo disponibile. Oltre a questo troviamo anche la navigazione tramite hotspot.

L’offerta include anche la Smart Passport+, una promozione che si attiva solo in caso di utilizzo a 3 euro o 6 euro al giorno in territorio extra UE o in USA.

Costi ed altro

La promo che abbiamo visto sinora è attivabile ONLINE per tutti i nuovi clienti con spedizione gratuita della SIM al proprio domicilio. Per l’attivazione è necessario corrispondere solo 6,99 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.