Vola su Amazon: il Lenovo IdeaPad Duet 2-in-1 costa solo 180€

Vai su Amazon, in questo momento ci trovi subito pronto alla spedizione il Lenovo IdeaPad Duet a un prezzo mai così basso. Con appena 180€ e uno sconto del 48% può subito essere tuo, con 3 mesi di Amazon Music Unlimited compresi e l’invio del pacco addirittura rapido e gratuito grazie ai servizi offerti da Prime. Parliamoci chiaro, se non è una grande occasione questa…

Perché a dispetto del costo basso grazie alla super offerta di oggi, il Chromebook Lenovo IdeaPad Duet è un compagno di lavoro, studio e divertimento ideale, grazie alle sue specifiche e alla comoda e reattiva tastiera full-size che, se staccata, puoi sfruttare come centro di intrattenimento personale con lo schermo da 10.1″, per divertirti quando e dove vuoi.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1, che sconto!

Il tablet si fa forte della presenza del processore MediaTek P60T si avvia in soli 8 secondi, per essere sempre pronto ad accompagnarti durante lo svago o il lavoro. La sua procedura d’avvio verificata protegge i tuoi file dai virus, mentre gli aggiornamenti sono disponibili fino a giugno 2028 e si installano in automatico in background. Così potrai lavorare online e offline con Microsoft Word, Excel e PowerPoint.

Il dispositivo offre una comoda tastiera staccabile con trackpad e ampio distanziamento ed escursione dei tasti. Per una comoda esperienza di digitazione in un formato compatto. Inoltre, grazie allo schermo FHD super luminoso da 400 nit, puoi goderti i tuoi spettacoli e film preferiti quando e dove vuoi. Accedi a Google Play Store per scaricare le migliori app di gaming e video ottimizzate per i controlli touch. Ti basta aprire la cover per entrare in modalità visione e avere tutti i tuoi contenuti multimediali a portata di mano. E in più:

1. USB-C (seconda generazione)

2. Pulsante di accensione

3. Controllo del volume

4. Piedini guida

5. Connettori Pogo a 5 punti

Grazie, infine, alla sua ottima autonomia, puoi dire addio all’affannosa ricerca di una presa o alla paura di restare con la batteria scarica. Il Chromebook Ideapad Duet ti assicura infatti fino a 10 ore di autonomia per farti concentrare al massimo sul lavoro e il divertimento, senza pensare alla ricarica.. E allora, non cincischiare, fai tuo questo IdeaPad Duet Chromebook a 180€, prima che vada esaurito. Il tutto con le spese di spedizioni gratuite di Amazon.