Volante da corsa Thrustmaster T300 RS GT Force in sconto, risparmia oltre 100 euro su Amazon

Il volante Thrustmaster T300RS è eccellente per i principianti e soprattutto per quelli che passano da volanti di fascia bassa. È dotato di feedback regolabile, una piacevole sensazione realistica e alcune altre utili funzionalità che lo rendono un eccellente volante da corsa.

I motori a cinghia offrono un feedback di forza più fluido rispetto alle ruote a ingranaggi ed è anche compatibile con l’ecosistema Thrustmaster, quindi puoi sostituire il volante con altri che potrai acquistare separatamente. Insieme a questo funziona anche con la loro gamma di pedali.

Il motore all’interno del T300RS è un servomotore brushless, efficiente e durevole. Offre fino a 1080 gradi di rotazione e utilizza la tecnologia HallEffect AccuRate Technology (HEART) di Thrustmaster che fornisce un prodotto ancora più durevole che non perderà la sua precisione nel tempo. Contiene anche memoria interna e puoi anche aggiornare il suo firmware.

Entrando nella scatola per la prima volta e ignorando per il momento i pedali T3PA forniti con esso, il T300RS è molto facile da configurare. L’interasse è abbastanza pesante, quindi avrai bisogno di un rig dedicato per ottenere il massimo da questo dispositivo e dal suo force feedback. Per quanto riguarda i pulsanti, c’è un interruttore scorrevole per la selezione della modalità PS4 o PS3, con la selezione PS3 che funziona anche come scelta per l’uso su PC. Sotto c’è un pulsante di modalità con una luce rossa accanto, che ha diversi usi.

L’uso principale è scambiare i pedali dell’acceleratore e della frizione, cosa che puoi fare tenendolo premuto per 2 secondi fino a quando la luce diventa verde. Puoi anche usare il pulsante della modalità con il D-pad per cambiare i gradi di rotazione, e se lo tieni premuto insieme al pulsante di avvio/opzioni puoi forzare l’accensione o lo spegnimento delle ventole, utile per combattere il surriscaldamento e preservare l’integrità della trasmissione a cinghia.

Sul lato opposto della ruota, c’è un pulsante L3 e un pulsante R3, entrambi mappabili nelle impostazioni di gioco. Ha due simpatiche leve del cambio sul retro, che offrono una fantastica sensazione metallica e un clic tattile soddisfacente per le marce superiori e inferiori. Sulla parte anteriore c’è una fascia blu che può essere utilizzata come punto di riferimento rapido.

Il bordo ha anche diversi pulsanti, con il pulsante PS4 centrale in basso, con il D-pad a sinistra e i pulsanti PlayStation standard a destra. Ai 4 angoli della parte centrale ci sono i pulsanti L2, R2, Condividi e Avvia, che sono abbastanza facilmente raggiungibili dai pollici e possono essere programmati ancora una volta per varie funzioni di gioco.

