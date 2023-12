VOLANTE LOGITECH G923: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Uno dei generi più preferiti dai videogiocatori sono sicuramente i racing game, e sopratutto al giorno d’oggi l’offerta è davvero vasta. Basti pensare ad esempio ai recentissimi Forza Horizon 5 e Forza Motorsport, uscito da qualche mese su Xbox Game Pass Ultimate in esclusiva. In tal caso la periferica senz’ombra di dubbio più consigliata è il volante, che assicura un feedback e un coinvolgimento imparagonabili, soprattutto se messo a confronto con il joypad classico. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il volante Logitech G923 in offerta al sensazionale prezzo di soli 259 euro, con un ottimo 10% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Logitech.

Volante Logitech: entra in pista

Una delle funzionalità più interessanti e stimolanti alla base di questo volante Logitech consiste sicuramente nella presenza del Force Feedback, vale a dire la forza di ritorno esercitata dal volante stesso nel corso delle curve in gioco, che ti permette di avere un coinvolgimento davvero mai visto prima d’ora sugli ultimi racing game del momento: ti sembrerà come di essere in pista.

La periferica è totalmente compatibile con tutto l’ecosistema Microsoft, andando a considerare rispettivamente Xbox Series X e Series S, Xbox One, e ovviamente il PC: potrai dunque giocare alle ultime esclusive racing di Xbox al meglio delle tue possibilità. Molto apprezzata anche la presenza della doppia frizione, che permette una partenza ottimizzata con la frizione che può essere completamente programmata in base alle tue preferenze del momento.

In corrispondenza della parte anteriore del volante trovi tutti i tasti di Xbox, con i quali potrai navigare comodamente tra i menu di ogni gioco di corse. Oltre a questo trovi i pedali completamente reattivi, rispettivamente per il freno e per l’accelerazione, che sono totalmente sensibili alla pressione del tuo piede, restituendo un’esperienza davvero realistica.

In definitiva a poco più di 250 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori volanti per console in circolazione, con il quale potrai avere un’esperienza di guida davvero immersiva e coinvolgente: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo volante Logitech G923 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.