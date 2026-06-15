Voli aerei scontati grazie alle VPN: con queste paghi di meno e viaggi meglio

Molti fattori influenzano il costo dei biglietti: il tipo di browser utilizzato, la posizione dell’indirizzo IP, i cookie salvati, la frequenza delle ricerche e persino il giorno della settimana. Per aggirare queste strategie di marketing e ottenere il prezzo più conveniente, l’uso di una VPN è diventato uno strumento essenziale.

Perché una VPN può far risparmiare

Una VPN permette di cambiare virtualmente la posizione geografica del dispositivo, facendo credere ai siti di prenotazione che ci si trovi in un’altra città o paese. Questo può abbassare il prezzo dei voli, soprattutto se le compagnie aeree applicano tariffe differenziate in base all’area di provenienza dell’utente. Ad esempio, prenotare da un server italiano o scegliere un server in un altro Paese europeo può comportare una riduzione immediata del costo del biglietto.

Tra le VPN più efficaci per risparmiare sui voli troviamo NordVPN, CyberGhost e Proton VPN. NordVPN, ad esempio, offre oltre 6200 server in 104 Paesi, connessioni rapide e protezione avanzata dei dati personali. CyberGhost permette di utilizzare fino a 7 dispositivi e connette a più di 5900 server, mentre Proton VPN garantisce sicurezza, privacy e oltre 20.000 server in 140 Paesi. Tutti questi servizi offrono versioni con garanzia di rimborso, rendendo possibile provare la VPN senza rischi.

Trucchi pratici per ottenere i prezzi più bassi

Per massimizzare il risparmio, alcuni accorgimenti sono fondamentali:

Attivare la VPN prima di cercare voli e scegliere un server appropriato in base alla compagnia aerea o alla destinazione.

e scegliere un server appropriato in base alla compagnia aerea o alla destinazione. Usare browser in modalità anonima o privati per evitare che i cookie di ricerca influenzino i prezzi.

o privati per evitare che i cookie di ricerca influenzino i prezzi. Provare più browser e server : se il prezzo non è conveniente con un server, cambiarlo può fare la differenza.

: se il prezzo non è conveniente con un server, cambiarlo può fare la differenza. Accedere agli account delle compagnie aeree solo dopo aver bloccato il prezzo desiderato , per evitare variazioni durante il login.

, per evitare variazioni durante il login. Confrontare più piattaforme di prenotazione, ma sempre sotto VPN per avere dati uniformi e non alterati dal tracciamento.

Oltre alla VPN, è utile cancellare cookie e cache e utilizzare motori di ricerca che non tracciano l’utente, come DuckDuckGo. Questi accorgimenti aiutano a prevenire l’aumento artificiale dei prezzi e consentono di trovare voli più convenienti.

L’uso di una VPN premium permette di risparmiare sui voli di linea e viaggiare con maggiore consapevolezza dei prezzi reali. Combinata con l’utilizzo di browser in modalità anonima e la ricerca attenta, questa strategia consente di aggirare i sistemi di monitoraggio degli indirizzi IP e dei cookie. Servizi come NordVPN, CyberGhost e Proton VPN offrono sicurezza, velocità e flessibilità, rendendo l’esperienza di prenotazione più economica e sicura. Anche chi viaggia poco può approfittare di queste piattaforme grazie a piani mensili o garanzie di rimborso, ottenendo così il miglior prezzo possibile senza rinunciare alla protezione dei propri dati.