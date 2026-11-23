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La Volkswagen T-Roc R si rinnova in profondità e lo fa con un annuncio che ha sorpreso parecchi appassionati: il SUV sportivo tedesco abbandona il turbo puro e abbraccia l’ibridazione leggera a 48 volt, portando la potenza a 333 CV. Il debutto ufficiale è avvenuto il 18 novembre 2026, con commercializzazione prevista per il 2027. La nuova Volkswagen T-Roc R mild hybrid è già disponibile in preordine in Germania a partire da 59.995 euro, e le specifiche tecniche svelate da Volkswagen spiegano perché questa versione rappresenta un salto generazionale rispetto al modello precedente.

Perché la mild hybrid cambia tutto per la T-Roc R

Fino ad oggi, i modelli della famiglia R di Volkswagen hanno sempre puntato sul turbo tradizionale, senza elettrificazione. Con la nuova T-Roc R, Volkswagen introduce per la prima volta la tecnologia mild hybrid a 48 volt in un modello R. Non si tratta di una scelta puramente ecologica: l’architettura ibrida leggera è pensata soprattutto per migliorare le prestazioni e la risposta del motore.

Il cuore della vettura è un motore 2.0 litri turbocompresso che eroga 245 kW, pari a 333 CV, con una coppia massima di 420 Newton metri. A questi numeri si aggiunge un elemento tecnico fondamentale: un compressore a azionamento elettrico — un dispositivo che utilizza l’energia elettrica del sistema a 48V per comprimere l’aria in ingresso al motore, eliminando il ritardo tipico dei turbocompressori tradizionali (il cosiddetto turbo lag). In pratica, la risposta all’acceleratore diventa quasi immediata, anche ai bassi regimi.

Il risultato? Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 5,0 secondi, con una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti che gestisce la potenza in modo preciso e senza interruzioni di coppia.

Trazione integrale e dinamica: cosa c’è sotto la carrozzeria

La T-Roc R 2027 non è solo potenza bruta. Il sistema di trazione è il 4MOTION con torque vectoring R-Performance, che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori per ottimizzare la traiettoria in curva. In termini pratici, questo significa che il SUV riesce a “spingere” la ruota esterna alla curva quando serve, riducendo il sottosterzo tipico dei SUV e avvicinando il comportamento a quello di una berlina sportiva.

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A completare il quadro dinamico ci sono:

Sospensioni sportive adattive (DCC — Dynamic Chassis Control)

Sterzo progressivo, che diventa più diretto man mano che si gira il volante

Modalità di guida Race, Special e Drift

La modalità Drift è quella che farà parlare di sé: consente di spostare deliberatamente la coppia verso il retrotreno per effettuare sovrasterzo controllato, una funzione raramente vista su un SUV compatto di serie.

Il profilo Nürburgring: cosa significa nella pratica

Il nome Nürburgring non è solo marketing. La modalità Special include un profilo dedicato specificamente alla Nordschleife — il celebre circuito tedesco di circa 21 km considerato il banco di prova più impegnativo al mondo per le auto stradali. In questa configurazione, i parametri del sistema DCC e della catena cinematica vengono ricalibrati per adattarsi alle esigenze specifiche di quel tracciato: curve veloci, dossi, cambi di pendenza e lunghi rettilinei.

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Secondo le informazioni ufficiali della Volkswagen Newsroom, il profilo Nürburgring agisce sia sulle sospensioni adattive sia sulla gestione del powertrain, ottimizzando la distribuzione della coppia e la risposta dell’assetto per chi vuole portare la T-Roc R in pista senza modifiche aftermarket.

È un approccio che Volkswagen ha già sperimentato su altri modelli R, ma applicarlo a un SUV compatto come la T-Roc rappresenta una novità significativa nel segmento.

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Contesto: dove si inserisce la nuova T-Roc R

Vale la pena ricordare che la seconda generazione della T-Roc era stata svelata nell’agosto 2025, con la versione R che arriva circa un anno dopo come modello di punta della gamma. La T-Roc condivide la piattaforma di base con la Volkswagen Golf, il che spiega parte della sofisticazione tecnica disponibile anche sul SUV.

Il lancio della T-Roc R 2027 si inserisce in un momento di grande fermento per Volkswagen nel segmento sportivo. Già a marzo 2026 erano circolati i primi avvistamenti della T-Roc R al Nürburgring durante i test di sviluppo, con fonti come MotorBox e Automoto.it che avevano anticipato le specifiche principali. A giugno 2026, intanto, la variante 1.5 eTSI ACT Life DSG della T-Roc standard era già stata provata su strada, confermando la direzione verso l’ibridazione leggera sull’intera gamma.

Il prezzo di partenza di 59.995 euro in Germania posiziona la T-Roc R in un segmento premium, dove si confronta con rivali come l’Audi SQ2 (ora fuori produzione) e i SUV sportivi di BMW e Mercedes-AMG. Con 333 CV, trazione integrale con torque vectoring e tecnologia mild hybrid, il rapporto tra prestazioni e dotazione tecnica appare competitivo per il segmento.

Cosa aspettarsi nel 2027

La commercializzazione è attesa per il 2027, e i preordini sono già aperti in Germania. Chi sta valutando un SUV compatto ad alte prestazioni ha ora un riferimento tecnico molto più definito rispetto ai mesi scorsi.

Dal punto di vista pratico, la tecnologia mild hybrid a 48V non richiede ricarica esterna e non cambia le abitudini di utilizzo quotidiano: il sistema si gestisce autonomamente, recuperando energia in frenata e supportando il motore termico quando serve. Per il guidatore, l’unica differenza percepibile è una risposta più pronta e, almeno in teoria, consumi leggermente inferiori rispetto a un turbo tradizionale di pari potenza.

La Volkswagen T-Roc R mild hybrid rappresenta un cambio di paradigma per la famiglia R: più tecnologia, più potenza e un’attenzione alla dinamica di guida che va ben oltre il semplice aumento di cilindrata. Chi ha sempre considerato i SUV sportivi come compromessi rispetto alle berline avrà qualcosa di concreto su cui ricredersi quando la vettura arriverà nelle concessionarie.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.