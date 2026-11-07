VoLTE, l’impostazione da attivare sullo smartphone per chiamate migliori e meno consumi

Attivarle può rendere le telefonate più chiare, mantenere attiva la connessione dati mentre si parla e, in alcune situazioni, ridurre anche il consumo di batteria. Non è una novità: esistono da oltre dieci anni. Eppure restano poco conosciute, anche perché dipendono da telefono, SIM, copertura e operatore. A volte, però, basta trovare un interruttore nascosto nelle impostazioni.

Le chiamate VoLTE — Voice over LTE — permettono di telefonare usando la rete 4G, invece delle vecchie reti 2G o 3G. In parole semplici: quando parte una chiamata, il telefono non deve più “scendere” su una rete più vecchia per gestire la voce. Resta collegato alla rete LTE e usa quella anche per parlare. Sembra un dettaglio tecnico, ma nella pratica cambia parecchio.

Il punto è ancora più attuale perché molti operatori stanno riducendo o spegnendo le reti 3G, liberando frequenze per servizi più recenti. In Spagna, per esempio, il percorso è già partito da tempo. In Italia diversi operatori si sono mossi con tempi diversi. Il 2G, dove è ancora disponibile, resta spesso utile per i servizi di base, ma non offre la stessa qualità della voce su 4G.

La tecnologia ha già un’evoluzione sulle reti più nuove: si chiama VoNR, cioè voce su rete 5G standalone. Ma la sua disponibilità dipende ancora da copertura, operatore e modello di telefono. Per questo, oggi, per molti utenti il VoLTE resta la soluzione più concreta. Meno appariscente di un’app, certo. Ma molto più utile di quanto sembri.

Audio più chiaro, dati attivi e meno consumi: cosa cambia davvero

Il primo vantaggio delle chiamate VoLTE si sente subito: l’audio. La voce può arrivare in qualità HD, con conversazioni più pulite e meno “impastate” rispetto alle telefonate tradizionali su 2G o 3G. La differenza si nota soprattutto in ambienti rumorosi, in auto o quando la copertura delle reti più vecchie è debole. “Si sente più pulito”, dicono spesso i tecnici degli operatori quando spiegano il servizio ai clienti.

Schermata delle impostazioni di rete su smartphone con VoLTE/Chiamate 4G attivi, per chiamate più nitide e dati sempre disponibili.

C’è poi il tempo di avvio della chiamata. Con il VoLTE la telefonata può partire più in fretta, perché lo smartphone non deve cambiare rete prima di mettere in comunicazione i due numeri. Si parla magari di pochi secondi. Ma quando si chiama un numero di emergenza, un familiare o un collega mentre si è in giro, anche quei secondi possono contare.

Altro punto importante: l’uso insieme di voce e dati mobili. Senza VoLTE, alcuni telefoni durante una chiamata passano a reti meno recenti, con navigazione più lenta o funzioni che si interrompono per qualche momento. Con la voce su 4G, invece, si può parlare e continuare a usare mappe, chat, email o app di lavoro. Succede spesso: una telefonata mentre si controlla un indirizzo, un documento, un pagamento.

Anche la batteria può guadagnarci. Non va inteso come un risparmio garantito sempre e comunque, perché dipende da segnale, modello e uso del telefono. Però evitare continui passaggi tra reti diverse riduce il lavoro del modem interno. Meno cambi di rete, meno energia sprecata. Nelle zone con buona copertura 4G, la differenza può farsi sentire.

Smartphone, SIM, copertura 4G e operatore: cosa serve per usare VoLTE

Per usare le chiamate VoLTE non basta avere uno smartphone recente, anche se è il primo requisito. La maggior parte dei telefoni Android e degli iPhone degli ultimi anni supporta la funzione. I modelli più vecchi, invece, possono non essere compatibili oppure non essere certificati dal singolo operatore. Ed è qui che molti utenti si perdono: un telefono può essere tecnicamente pronto per il VoLTE, ma non risultare abilitato su una certa rete.

Serve anche una SIM 4G e una copertura LTE adeguata nella zona in cui ci si trova. Le SIM distribuite negli ultimi anni di solito sono compatibili, ma con schede molto vecchie conviene chiedere una verifica al servizio clienti. Gli operatori, poi, non si comportano tutti allo stesso modo: in alcuni casi il servizio è già attivo, in altri può servire una configurazione della linea o un aggiornamento software.

Tra gli operatori europei, il supporto al VoLTE è ormai piuttosto diffuso. Nel mercato spagnolo, citato da Xataka Móvil, il servizio è presente su compagnie come Movistar, O2, Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, MásMóvil, Pepephone e Digi, anche se restano differenze legate al modello di telefono. In Italia, i principali gestori hanno introdotto gradualmente le chiamate su 4G. Il consiglio, però, resta sempre lo stesso: controllare sul sito dell’operatore o chiedere all’assistenza.

Attenzione anche a non confondere VoLTE e chiamate WiFi. Le chiamate WiFi, o VoWiFi, permettono di telefonare usando una rete wireless quando il segnale mobile è debole. Possono essere presenti sullo stesso smartphone, ma attivarne una non significa attivare automaticamente anche l’altra. Sono funzioni simili, ma non identiche.

Come controllare e attivare VoLTE su Android e iPhone

Su Android, il percorso cambia a seconda del produttore e della versione del sistema operativo. Di solito l’opzione si trova nelle impostazioni della rete mobile, sotto voci come “Reti e Internet”, “SIM”, “Reti mobili”, “Chiamate VoLTE”, “Voce su LTE” o “Chiamate 4G”. Nei Samsung, per esempio, può comparire dentro “Connessioni”. Su altri modelli conviene usare la barra di ricerca delle impostazioni e scrivere “VoLTE” o “LTE”.

Se l’interruttore c’è, basta attivarlo. Se invece non compare, non significa per forza che il telefono non sia compatibile. Alcuni operatori gestiscono il servizio in automatico e non mostrano alcun comando all’utente. Una prova semplice è fare una chiamata e controllare se lo smartphone resta su 4G durante la conversazione. In alcuni modelli compare anche un indicatore HD o VoLTE, ma la sua assenza non dimostra sempre che la funzione sia spenta.

Su iPhone la procedura è più lineare. Bisogna aprire Impostazioni, entrare in Cellulare o Dati mobili, selezionare Opzioni dati cellulare e poi Voce e dati. Nei modelli più recenti, se l’operatore supporta il servizio, il VoLTE è spesso già attivo senza un interruttore dedicato. Nei dispositivi più vecchi può invece comparire una voce specifica da abilitare quando si seleziona 4G/LTE.

Se restano dubbi, soprattutto quando durante le chiamate la connessione dati si interrompe o la qualità della voce resta bassa, conviene contattare il proprio operatore e chiedere se il VoLTE è attivo sulla linea. La verifica richiede pochi minuti. E può migliorare parecchio l’uso quotidiano dello smartphone: chiamate più nitide, dati mobili disponibili mentre si parla e meno passaggi inutili tra reti diverse.