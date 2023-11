BLACK FRIDAY: SET di Chiavi a Brugola Esagonale Nero a soli 10 euro!

Offerta Black Friday imperdibile per chi utilizza spesso le chiavi a brugola ma vuole averne a portata di mano di più misure, per non restare bloccato nel proprio lavoro non avendo la dimensione giusta. VORXEON 9PCS, Set di Chiavi a Brugola Esagonale Nero in Acciaio Cr-V, misure 1.5-10 mm, Testa a Sfera di 25 Gradi, Supporto Pieghevole, oggi le paghi solo 10,52 euro! Risparmi quindi il 22%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Set VORXEON 9PCS: le caratteristiche

Rispetto ai kit di chiavi esagonali disponibili sul mercato, VORXEON 9PCS set di 6 chiavi esagonali in acciaio legato al cromo vanadio(CR-V) di alta qualità (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) e 3 chiavi piccole in acciaio legato S2 (1.5, 2, 2.5 mm). VORXEON set chiavi esagonali non si deforma e non si rompe. La testa piatta superiore può darvi forza, anche le viti molto vecchie possono essere facilmente rimosse. La testa a sfera inferiore ha un design unico e l’angolo di inclinazione può raggiungere i 25 gradi quando viene utilizzata, consentendo di lavorare in modo sicuro anche in luoghi di installazione difficili. Il supporto pieghevole può fissare bene il set ed è dotato di fori per appenderlo facilmente e averlo a portata di mano facilmente.

La chiave esagonale è stata ossidata sulla superficie, quindi non è facile che si arrugginisca. La codifica chiaramente visibile consente di selezionare rapidamente la chiave a brugola corretta. A parte le quattro chiave esagonale piccole dimensioni che non sono contrassegnate, il resto delle chiave esagonale è contrassegnata con una dimensione in modo da poter scegliere la chiave desiderata: 1,5, 2, 2,5, 3,4, 5, 6, 8, 10 mm), 9 diverse dimensioni possono soddisfare le tue varie esigenze. Sia che si allentino le viti di precisione con chiavi a brugola o per riparazioni fai da te di elettronica, biciclette, elettrici, meccanici, auto, moto.

VORXEON 9PCS, Set di Chiavi a Brugola Esagonale Nero in Acciaio Cr-V oggi lo paghi solo 10,52 euro! Risparmi quindi il 22%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.