In Lombardia le famiglie possono chiedere fino al 10 dicembre il Buono Scuola per le rette, mentre in Piemonte il voucher per i libri è già in graduatoria.

Per capire se si può ancora presentare domanda, conviene partire dalla regione di residenza e dalla spesa da sostenere. Il nome voucher scuola compare infatti in bandi che coprono voci diverse. In alcuni casi finanzia la frequenza di un istituto che chiede una retta. In altri aiuta a comprare i manuali o a pagare il trasporto. Anche il limite ISEE cambia da un avviso all’altro.

Buono Scuola in Lombardia, domande fino al 10 dicembre

In Lombardia il bando Dote Scuola – Buono Scuola è aperto fino alle 12:00 del 10 dicembre 2026. Riguarda le rette di frequenza per l’anno scolastico 2026/2027 nelle scuole primarie, medie e superiori, statali o paritarie. Serve la residenza in Lombardia e un ISEE valido che non superi i 40.000 euro. L’istituto può trovarsi anche in una regione confinante, a condizione che lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza.

La richiesta si invia sul portale Bandi e Servizi della Regione, con SPID, CIE o CNS/CRS. Una volta completata la procedura, la piattaforma invia una conferma all’indirizzo di posta indicato, con il numero identificativo della domanda. Quel numero serve per seguire la pratica. Prima di iniziare, controlla che la spesa indicata dalla scuola sia una retta di frequenza: è quella la voce coperta da questo avviso.

Libri di scuola al banco della libreria – Webnews.it

Voucher libri in Piemonte, cosa cambia rispetto alle rette

Il Piemonte distingue il voucher A, destinato alle rette delle paritarie e accessibile con ISEE fino a 30.000 euro, dal voucher B per libri, materiali didattici, dotazioni tecnologiche e trasporti ammessi dal bando. Per quest’ultimo il tetto è 15.748,78 euro. Ecco perché leggere soltanto la cifra più alta può trarre in inganno: per i manuali vale la soglia prevista dall’avviso dedicato a quella spesa.

Per il voucher B 2026/2027 le domande si sono chiuse il 16 luglio. Sul portale regionale sono già pubblicati gli esiti, con un aggiornamento delle graduatorie approvato il 19 novembre. Chi ha fatto domanda deve quindi verificare la propria posizione. Per le spese ammesse presso gli esercizi convenzionati, la Regione spiega che si genera un buono sulla piattaforma Valyouness Flex e si mostra il codice QR al momento del pagamento.

Come trovare il bando giusto per le spese scolastiche

Per i libri di testo, il punto di partenza è la sezione Istruzione o Diritto allo studio del proprio Comune o della Regione. Cerca l’anno scolastico di riferimento e controlla se la pagina accetta ancora richieste o pubblica già una graduatoria. Poi leggi l’elenco delle spese ammesse: a seconda dell’avviso, una famiglia può trovare un buono da spendere presso un esercente convenzionato oppure una procedura di rimborso.

Prima di compilare una richiesta, verifica il limite ISEE previsto per quella specifica misura e l’eventuale obbligo di conservare ricevute o fatture. Controlla anche l’ora di chiusura, perché una scadenza fissata a mezzogiorno lascia fuori chi aspetta la sera. Se la pratica è già stata inviata, conserva la conferma. Ti servirà per ritrovarla quando l’ente pubblicherà gli esiti o le istruzioni per utilizzare il contributo.