VPN per console: qual è il servizio ideale?

Le VPN sono strumenti per la difesa di privacy e sicurezza online che stanno vivendo ampia popolarità.

Queste sono in grado di agire su un gran numero di dispositivi elettronici come computer, laptop, smartphone e persino console gaming. Non tutti infatti sanno che, esistono servizi VPN per console che, attraverso soluzioni specifiche, permettono di proteggere le proprie macchine da gioco rispetto ad intromissioni esterne.

Provider come Cyberghost, per esempio, vanno a proteggere i dati della console che, soprattutto nelle ultime generazioni hardware, risultano essere sempre più vicine ai classici computer.

La loro diffusione poi, non ha fatto altro che attirare l’attenzione dei criminali informatici che sono sempre all’opera per trovare nuove tecniche di attacco.

Una VPN per console può essere utile per proteggere questi preziosi dispositivi

Che si tratti di una PlayStation di Sony o di una Xbox di Microsoft, questi dispositivi sono ormai costantemente collegati alla rete. Ciò comporta molti vantaggi ma, allo stesso tempo, dei potenziali punti deboli fisiologici.

Ottenere la protezione di una VPN di fatto, è una pratica ormai sempre più diffusa e utile. Optando per una soluzione come Cyberghost poi, oltre a protezione per le console, è possibile ottenere anche tanti altri vantaggi.

Innanzitutto questo provider è uno dei migliori al mondo per quanto concerne privacy e anonimato, con una rigida politica no log. A sostenere la VPN poi, vi sono 100 server ultra-veloci sparsi in 91 diverse location. Ciò permette non solo di ottenere una notevole varietà di indirizzi IP, ma anche di raggiungere velocità considerevoli di connessione.

Infine, va sempre ricordato come Cyberghost non è una VPN utile solo per le console, permettendo di adottare app specifiche per Windows, macOS, Linux, Android, iOS ma anche Smart TV e tanti altre tipologie di dispositivi elettronici.

Note liete anche per quanto riguarda i costi: grazie all’attuale promozione, è possibile usufruire di uno sconto dell’83% sull’abbonamento biennale. Ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di Cyberghost per soli 2,03 euro al mese, ottenendo anche 2 mesi GRATIS in omaggio.

