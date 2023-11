VPN per il Black Friday: bastano 1,54 euro al mese con QUEST'OFFERTA

Il Black Friday è il momento giusto per attivare una nuova VPN. Grazie all’offerta di AtlasVPN, infatti, è possibile ridurre il costo del servizio fino ad appena 1,54 euro al mese, beneficiando di uno sconto dell’86% rispetto al prezzo standard.

L’offerta è accessibile puntando sul piano biennale di AtlasVPN che, se attivato in occasione del Black Friday, include 6 mesi gratis extra. In questo modo, quindi, è possibile accedere a una VPN con prezzo ridotto e bloccato per 30 mesi.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

VPN al miglior prezzo per il Black Friday: c’è AtlasVPN

Puntando su AtlasVPN è possibile iniziare a utilizzare una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione senza limiti di banda e di traffico dati

di banda e di traffico dati protezione della crittografia , con sistema Multi Hop che consente di crittografare il traffico dati già protetto dalla crittografia per ottenere un livello di sicurezza extra per i dati dell’utente

, con sistema Multi Hop che consente di crittografare il traffico dati già protetto dalla crittografia per ottenere un livello di sicurezza extra per i dati dell’utente una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento un sistema in grado di rilevare e bloccare i malware durante la connessione sotto rete VPN

durante la connessione sotto rete VPN un network di centinaia di server sparsi per il mondo per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

in un altro Paese l’accesso alla VPN da un numero illimitato di dispositivi

Grazie alla promozione del Black Friday è possibile attivare AtlasVPN con un costo ridotto a 1,54 euro al mese. La promozione è accessibile con il piano biennale che, in occasione del periodo di Black Friday, consente di ottenere ben 6 mesi gratis aggiuntivi.

Per accedere all’offerta, valida solo per un breve periodo, è sufficiente seguire il link qui di sotto.

La promozione lanciata da AtlasVPN per il Black Friday prevede la fatturazione anticipata, con una spesa complessiva di circa 46 euro per 30 mesi di abbonamento, oltre che una garanzia Soddisfatti o Rimborsati da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione.

