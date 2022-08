VPN, perché dovresti installarla sul router di casa

Crittografare il traffico internet attraverso un tunnel sicuro: è questo, in poche parole, il lavoro di una VPN. L’obiettivo – naturalmente – è quello di mantenere protetta la propria attività online (e di conseguenza le proprie informazioni personali) a prescindere dalla rete a cui siamo connessi. È probabile che tu utilizzi o abbia già utilizzato una VPN per navigare quando sei in giro, al lavoro oppure a scuola. Eppure una VPN potrebbe farti decisamente comodo anche quando sei a casa. Perché? Il team di ExpressVPN ha elencato quattro validi motivi per cui dovresti utilizzare una rete privata virtuale anche quando ti trovi tra le mura domestiche.

1. Proteggerti dal tuo ISP

La nostra attività online è, generalmente, monitorata dal provider di servizi (ISP) che ci fornisce la connessione. Anche se si tratta della connessione di casa. Come ricorda il team di ExpressVPN, il regolamento europeo e quello del garante della protezione dati personali in Italia obbliga i provider a mantenere un log del traffico internet, a cui è ovviamente possibile anche accedere. Con una VPN il problema verrebbe risolto a monte: la navigazione sarà sempre sicura e l’ISP non sarà in grado di visualizzare alcun dato sulla nostra attività online.

2. Aumentare la velocità Internet

A volte l’ISP rallenta deliberatamente la velocità Internet, dando vita a fastidiosi problemi di buffering – specialmente quando vengono utilizzati servizi a banda larga come Netflix o YouTube. Il motivo? Il provider è infatti in grado di rilevare i grandi pacchetti di dati generati da questo tipo di servizi streaming, rallentando di conseguenza la velocità. Aggirare questo limite è possibile utilizzando una VPN.

3. Accedere a contenuti senza limitazioni geografiche

Un’altra delle caratteristiche di una VPN è la possibilità di “ingannare” un sito web oppure un servizio facendogli credere che siamo connessi da un luogo completamente diverso dalla nostra casa. Una funzionalità ottima se si desidera accedere a portali con limitazioni geografiche oppure aggirare la censura online in determinati Paesi. Così facendo è possibile anche accedere ai vari cataloghi streaming disponibili in Stati esteri.

4. Proteggere tutti i dispositivi, non solo PC e telefono

Sapevi che anche i dispositivi smart possono essere hackerati? Assistenti vocali, lampadine, videocamere: qualsiasi elettrodomestico in grado di connettersi a una rete Internet può essere compromesso. Sebbene questo tipo di cyber attacchi non sia molto comune, ciò non significa che non possano accadere. L’utilizzo di una VPN domestica non solo proteggerà smartphone, tablet e PC, ma anche tutti gli altri dispositivi IoT.

Installare una VPN sul router di casa

Per proteggere tutti i dispositivi (compresi IoT) che si connettono alla medesima rete, la cosa migliore da fare è installare una VPN sul proprio router di casa. ExpressVPN è tra i servizi che offrono questa funzionalità. I vantaggi sono molteplici:

ogni dispositivo che si connette tramite Wi-Fi è protetto, senza limiti di numero

i dispositivi che normalmente non possono utilizzare una VPN ottengono così tutti i vantaggi di sicurezza

non devi ricordarti di attivare la VPN: basta connettersi alla rete per essere automaticamente protetti

Puoi installare ExpressVPN direttamente sul router di casa oppure acquistarne uno che lo abbia già installato. Se sei abbonato, non dovrai sostenere costi aggiuntivi per usarlo sul tuo router. Grazie alla promozione in corso, accessibile tramite questo link, è possibile risparmiare il 35% di sconto sull’acquisto di un abbonamento 12 mesi, che verrà così a costare 8,41 euro al mese. Ogni abbonamento include tutte le app di ExpressVPN, assistenza clienti 24/7 e larghezza di banda illimitata ad alta velocità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.