VPN priva di rischi a 2€/mese con l'ultima offerta di CyberGhost

CyberGhost, uno dei servizi VPN più sicuri e veloci del settore, ha lanciato una nuova offerta che fa crollare il prezzo del piano della durata di 2 anni a 2,11 euro al mese. La VPN di CyberGhost funziona su tutti i dispositivi e consente di navigare in totale anonimato, offrendo una protezione online completa. E in più è l’unica a proporre ai suoi utenti una garanzia di rimborso entro 45 giorni dalla data di acquisto. L’offerta di CyberGhost è disponibile su questa pagina.

VPN CyberGhost in sconto dell’82% sul sito ufficiale

Come accennato qui sopra, la promo è valida sul piano di due anni, scontato dell’82% rispetto al prezzo precedente. Gli utenti che scelgono di attivare oggi CyberGhost riceveranno inoltre 3 mesi di servizio extra in regalo. A conti fatti, per i primi 27 mesi la spesa sarà inferiore ai 57 euro.

CyberGhost offre migliaia di server VPN ultraveloci e affidabili in più di 100 diversi Paesi, una protezione completa fino a 7 dispositivi e una compatibilità estesa per Mac, PC Windows, device Android, iPhone, iPad, Linux, Smart TV Android, Fire TV e i principali browser Internet, tra cui Google Chrome.

Gli utenti beneficiano inoltre gratuitamente della funzione di monitoraggio ID Guard, che permette loro di ricevere segnalazioni riguardo a possibili violazioni di dati che interessano password, email e altri dati sensibili. Infine, CyberGhost garantisce una politica no-log 100%, ciò significa che la propria attività sul web non può essere monitorata da nessuno eccetto il titolare dell’account.

La promozione di CyberGhost scade tra due giorni: la pagina di attivazione è disponibile a questo link.

