VPN: tre fattori da considerare nella scelta

Dopo averne sentito tanto parlare, ti sei convinto: vorresti abbonarti a un servizio VPN per proteggere la tua privacy online e tutti i tuoi dati sensibili. Ora però arriva la parte difficile: quale servizio scegliere? In questa guida ti supporteremo nella scelta del provider attraverso tre fattori che devi assolutamente tenere in considerazione.

1. I protocolli

Alcune VPN utilizzano protocolli di sicurezza per proteggere i dati mentre “viaggiano” attraverso il tunnel criptato, ma non tutti sono uguali: ognuno ha i propri vantaggi e svantaggi. IKEv2/IPSec è tra i protocolli più veloci e sicuri in circolazione, ma è adatto principalmente per i dispositivi mobili. OpenVPN è, invece, uno dei migliori: offre sicurezza e velocità a 360° gradi. Ci sono, poi, L2TP/IPSec – che eccelle in sicurezza ma non in velocità – e SSTP, uno dei protocolli più sicuri ma con supporto limitato per i dispositivi non Windows.

2. Server e posizioni

VPN diverse offrono quantità di server e posizioni diverse. Scegli il servizio in base a quello che più ti interessa: alcuni sono strutturati, ad esempio, per favorire streaming e videogiochi. Idealmente, cerca una VPN che offra almeno un centinaio di server in tutte le località più importanti del mondo. Più server hai a disposizione, più libertà avrai di accedere a diverse tipologie di contenuti.

3. Larghezza di banda illimitata

Uno dei motivi principali per cui gli utenti scelgono una VPN è per aggirare la limitazione del proprio ISP. Perciò pagare un servizio VPN altrettanto limitato non è un’ottima idea. Cerca di orientarti verso un provider che offra larghezza di banda illimitata, così da evitare blocchi o buffering durante le tue attività online.

Quale VPN scegliere?

Una VPN che include tutte queste caratteristiche (e molte altre) esiste e si chiama PureVPN. Questo ottimo servizio ti consente di aggirare restrizioni geografiche e le censure: in questo modo avrai sempre accesso illimitato a siti web, video e molto altro. Il provider può inoltre contare su oltre 6500 server, posizionati in 140 nazioni del mondo, che garantiscono performance elevate e un’eccellente velocità di connessione.

PureVPN protegge i tuoi dati con crittografia AES a 256 bit di altissimo livello; inoltre, offre la possibilità di avere un IP dedicato e segue una rigorosa politica no-log. Un solo account supporta fino a 10 login contemporanei, tra Windows, Mac, Linux, Android, iOS, console da gaming e dispositivi come Amazon Fire Stick o Roku.

Anche il prezzo è eccellente: grazie alla promozione attualmente in corso, disponibile a questo link, è possibile risparmiare l’82% di sconto sull’acquisto di un abbonamento biennale. Ciò significa solamente 1,99 euro al mese anziché 10,95 euro. Due mesi gratuiti sono inclusi. E se non sei soddisfatto del servizio, nessun problema: con PureVPN puoi usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 31 giorni dall’acquisto.

